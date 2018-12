Obrovská radosť Rytmusa a Jasminy: Budúce Vianoce oslávia v trojici!

Budú traja. Slovenský raper Rytmus dostal na Vianoce ten najkrajší darček.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Na ďalšie Vianoce už budú traja! "Najkrajší darček v mojom živote. Naše prvé a posledné vianoce vo dvojici. Milujem ťa mamina," napísal stručné, ale dojímavé vety k fotke, na ktorej drží detské topánky. Jasmina a Rytmus, o ktorých rodičovstve sa špekulovalo už skôr, si pre oznámenie novinky vybrali práve najkrajšie sviatky roka!