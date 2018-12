Úprimné slová Alberta Rusnáka: Čo povedal o odchode do Európy či o Kozákovom konci?

Slovenský futbalista Albert Rusnák ml. má za sebou úspešný rok 2018.

V najvyššej americkej súťaži Major League Soccer (MLS) strelil 11 gólov a jeho tím Real Salt Lake sa dostal do štvrťfinále play-off. Práve účasť medzi osmičkou najlepších tímov súťaže hodnotí ofenzívny univerzál pozitívne. „Víťazstvo v osemfinále vyraďovacej časti nad Los Angeles FC bolo špeciálne. Bol to môj prvý zápas v play-off, súper bol veľký favorit. Vyhrať na ich štadióne, pred ich fanúšikmi a postúpiť do ďalšieho kola, to bola čerešnička na celej uplynulej sezóne. Teší ma tiež reprezentačný zápas v rámci Ligy národov proti Ukrajine, ktorý nám vyšiel, aj mne osobne sa podarilo skórovať. Určite mi tento duel zostane v pamäti," zhodnotil Slovák, ktorého tím následne neprešiel cez Kansas City.

V MLS pôsobí Rusnák od roku 2017. Návrat na starý kontinent zatiaľ podľa neho nie je prioritou. "Hoci, občas uvažujem aj o návrate do Európy, nič nesilím. Nedávno som podpísal nový trojročný kontrakt s tímom z Utahu. Nevyhľadávam návrat do Európy, ale ak by prišla zaujímavá ponuka, tak by som to určite prehodnotil," nechal sa počuť syn niekdajšieho rovnomenného slovenského reprezentanta v rozhovore pre web profutbal.sk.

Dvadsaťštyriročný rodák z českého Vyškova si vybojoval v priebehu roka miesto v základnej jedenástke bývalého reprezentačného trénera Jána Kozáka. Náhly odchod 64-ročného kormidelníka Rusnáka zarmútil. "Myslím si, že tréner Kozák si nezaslúžil skončiť v reprezentácii takýmto spôsobom. Ako prvý mi dal šancu v 'áčku', čo si veľmi vážim," priznal ofenzívny stredopoliar v spomenutom interview. Dodal však, že s novým reprezentačným koučom Pavlom Hapalom je doposiaľ spokojný. "S trénerom Hapalom sa dlhšie poznáme, dva roky ma viedol v národnom tíme do 21 rokov. Viem, čo od nás bude vyžadovať, akým štýlom bude chcieť hrať. Zatiaľ mal málo času na to, aby ukázal, akým smerom sa vydáme,“ pokračoval Rusnák.

Mladý talent, ktorý doposiaľ v sedemnástich reprezentačných zápasoch zaznamenal štyri góly, by mal zasiahnuť do kvalifikácie o účasť na ME 2020. Súpermi slovenskej futbalovej reprezentácie v E-skupine budú Chorvátsko, Wales, Maďarsko a Azerbajdžan, čo Rusnák hodnotí pozitívne. "Skupina je naozaj zaujímavá, predovšetkým derby s Maďarskom. Veľkým favoritom budú Chorváti, pútavé budú i duely s Walesom. Myslím si, že ani Azerbajdžan nebude úplne ľahký protivník. Verím, že máme šancu na postup, pokúsime sa skončiť do druhého miesta," zhodnotil skupinu slovenský reprezentant.

Slovenský krídelník odohral posledný zápas v aktuálnom kalendárnom roku ešte 19. novembra. Odvtedy si užíva voľno. „Po reprezentačných povinnostiach som bol na krátkej dovolenke, no a teraz si užívam dni doma so svojou rodinkou. Do Ameriky sa vraciam až v polovici januára, pár dní pred štartom prípravy," povedal Rusnák, ktorý pre profutbal.sk objasnil aj to, ako bude tráviť Vianoce. "S celou rodinou na chate. Po prvýkrát nie sme na sviatky doma, ale niekde inde. Teším sa z toho. Ani si nepamätám, kedy sme sa videli takto všetci pokope. Určite budeme zachovávať len slovenské zvyky, teda žiadny moriak. Klasicky kapustnica, kapor, šalát, nejaké tie koláčiky. Babka robí mačanku. Čím viac jedla, tým lepšie," zažartoval na záver Rusnák.