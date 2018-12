Mladý talent si pred MS verí: Vie, čo by bolo pre Slovensko najlepšie!

Útočník Martin Pospíšil by mal patriť medzi kľúčové postavy slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov, ktoré sa uskutočnia od 26. decembra 2018 do 5. januára 2019 v kanadských mestách Vancouver a Victoria.

Rodákovi zo Zvolena choroba takmer zmarila účasť na vrcholnom podujatí juniorskej kategórie, ale tesne pred štartom turnaja sa dal zdravotne dokopy a bude k dispozícii trénerovi Ernestovi Bokrošovi. "Trápila ma angína a necítil som sa dobre. Asi to prišlo aj z vyčerpania, pretože som pred príchodom do reprezentácie odohral dva zápasy za dva dni a následne som letel do Kanady. Spal som asi len dve hodiny a potom sme mali tréning. To sa odzrkadlilo a po prípravnom zápase s Českom som na tom nebol zdravotne dobre,“ vysvetlil Martin Pospíšil okolnosti ochorenia pre agentúru SITA.

Devätnásťročný hokejista je momentálne lídrom produktivity najkvalitnejšej americkej juniorskej súťaže USHL, kde nazbieral 34 bodov (11+23) v 22 zápasoch za Sioux City Musketeers. "Máme skvelý tím a ja som si v ňom našiel pohodu. Nemyslel som zbytočne na to, či dám gól alebo asistenciu. Išiel som od zápasu k zápasu a padalo mi to tam,“ pokračoval urastený forvard, ktorý sa teší z toho, že šampionát bude na užších zámorských klziskách. "Určite to bude pre mňa výhoda. Mne sa osobne hrá oveľa lepšie na menšom ľade, pretože tam môžem využiť svoje fyzické parametre.“

Pospíšil vlani absolvoval domáce majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov, na ktorých mal skôr defenzívnejšie úlohy v tretej či štvrtej formácii. V Kanade však plánujú tréneri využiť aj jeho ofenzívny potenciál. „Určite som pripravený na to, aby som prebral rolu produktívneho hráča. Prišiel som tu aj preto, aby som tímu pomohol gólmi alebo asistenciami. Ak teda dostanem priestor, budem sa snažiť ukázať, čo je vo mne,“ povedal pre agentúru SITA.

Ročník 1999 je na Slovensku dlhodobo považovaný za jeden z najkvalitnejších za ostatnú dekádu. V Kanade to bude pre hráčov z tejto generácie posledná šanca na úspech v juniorskej kategórii, a tak by ju radi zužitkovali. "Základným cieľom je určite postúpiť do štvrťfinále a potom sa dobre pripraviť na súpera vo vyraďovacích bojoch. Najlepšie by bolo, ak by sa nám podarilo získať medailu,“ zaprial si Pospíšil.

Oprávnenosť medailových ambícii slovenských mladíkov ukážu už úvodné tri zápasy v základnej B-skupine. Zverenci trénera Bokroša postupne nastúpia vo Victorii proti USA, Švédsku a Fínsku, teda proti mužstvám z absolútnej svetovej špičky. Vo štvrtom skupinovom vystúpení budú čeliť Kazachom. „Myslím si, že budeme musieť dobre korčuľovať, tvrdo napádať a nedať im priestor. Vieme, že Švédi alebo Fíni sú na tom vynikajúco po korčuliarskej stránke a ak dostanú miesto na kombinácie, ťažko sa to bráni. Môžeme proti ním uspieť iba v prípade, že im nedovolíme naplno ukázať ich schopnosti,“ dodal.