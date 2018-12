Silné slová trénera: Považuje Tottenham za kandidáta na titul?!

Tréner Mauricio Pochettino je naďalej opatrný pri hodnotení šancí Tottenhamu Hotspur na zisk majstrovského titulu v najvyššej anglickej futbalovej súťaži.

Jeho zverenci triumfovali v nedeľnom stretnutí 18. kola na štadióne Evertonu 6:2, figurujú na treťom mieste s dvojbodovým odstupom na Manchester City a mankom šesť bodov na vedúci FC Liverpool. Dva góly si pripísali Harry Kane aj Son Heung-min, jeden zásah pridali Dele Alli a Christian Eriksen. "Stále si myslím, že Liverpool a Manchester City sú najväčší kandidáti a favoriti vyhrať Premier League. Pred nami je dlhá cesta, aby sme sa mohli označiť za skutočných adeptov. Najprv musíme takéto výkony podávať pravidelne. Sme v štyroch súťažiach, bude náročné zlúčiť to, ale pokúsime sa," citovala Pochettina agentúra AP.

Spurs bojujú aj v Lige majstrov, FA Cupe a Ligovom pohári. Tradične nabitý sviatočný program v Anglicku pre nich pokračuje už v stredu, keď privítajú Bournemouth. Liverpool si doma zmeria sily s Newcastleom a Manchester City cestuje na trávnik Leicestru. O argentínskom koučovi sa po odvolaní Joseho Mourinha začalo hovoriť ako potenciálnom nástupcovi na lavičke Manchestru United. Táto možnosť prichádza do úvahy po sezóne, keďže do konca ročníka Red Devils povedie Ole Gunnar Solskjaer. "Vyplávalo veľa špekulácií. Nemôžeme o tom rozprávať, sústredíme sa na našu prácu v Tottenhame, aby sme odviedli to najlepšie a dosiahli úspechy," dodal Pochettino.