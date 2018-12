Vodný slalomár Slafkovský o Vianociach: Na čo sa najviac teší?!

Vodný slalomár Alexander Slafkovský sa teší na Vianoce v kruhu rodiny. Majster sveta 2018 z hliadok 3xC1 sa však popri oddychu bude cez sviatky venovať aj tréningu.

"Cez Vianoce to bude taký 'polopokoj.' Budem s mojimi deťmi a popritom si urobím aj vlastné tréningy. Sviatky budeme tráviť u mojich rodičov aj so synovcom a najviac sa teším na tie radostné detské očká, keď si budú rozbaľovať darčeky. Na prelome rokov sa chystáme aj s priateľmi na chatu. Bude to aktívne, s deťmi sa budeme lyžovať a ja sa teším aj na skialp," povedal pre TASR 35-ročný celkový víťaz Svetového pohára.

Siedmy najlepší športovec roka 2018 v novinárskej ankete zažil podľa vlastných slov najvyrovnanejšiu sezónu v kariére. "Zo siedmich pretekov SP som bol štyrikrát na pódiu, čo bolo fantastické. Mrzia trošku dotyky na majstrovstvách Európy a sveta, kde som v oboch prípadoch prišiel o medailu. No pozerám sa na to tak, že všetko zlé je na niečo dobré a viem sa v príprave zamerať na to, aby som sa týchto chýb v budúcnosti vyvaroval," uviedol Slafkovský, ktorý sa na vodu prvýkrát v roku 2019 chystá 4. februára, keď odštartuje v Austrálii hlavné sústredenie na novú sezónu.