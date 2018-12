Nečakaný krok Bokroša: Poslal domov ďalšiu vychádzajúcu hviezdu!

Realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov spravil tri dni pred štartom svetového šampionátu vo Vancouveri a Victorii ďalší škrt v kádri.

Káder opustil útočník Oliver Okuliar, naopak Martin Pospíšil, ktorého účasť na svetovom šampionáte bola pre chorobu otázna, slovenskej "dvadsiatke" nebude chýbať. Tréner Ernest Bokroš má k dispozícii 24 hráčov a v úvode šampionátu si nechá voľné jedno miesto na súpiske, aby mohol reagovať v prípade zranenia. "Na základe rozhodnutia lekára, ktorý skonštatoval zlepšený stav Pospíšila, sme sa rozhodli k dnešnému dňu uvoľniť z nášho tímu útočníka Okuliara," prezradil Bokroš pre oficiálnu stránku Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Osemnásťročný Okuliar pôsobí v tejto sezóne v drese Sherbrooke Phoenix v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL. V 33 dueloch strelil 12 gólov a pridal 13 asistencií. Pre porovnanie. Miloš Kelemen, ktorý hráva za Zvolen, v kádri pre MS stále figuruje. Aj napriek tomu, že v tejto sezóne odohral len 5 zápasov a na svoje konto si pripísal len jednu asistenciu!!!

Z 28-člennej zostavy, ktorá absolvovala záverečnú fázu prípravy pred MS, už opustili káder štyria hráči, okrem Okuliara aj obrancovia Dávid Boldižár a Enrik Švec a útočník Maxim Čajkovič. "Pokiaľ ide o útočníkov, Maxim Čajkovič má stále len 17 rokov. Boli sme zvedaví, ako sa vyrovná s úrovňou kategórie do dvadsať rokov. Myslíme si, že chlapec má svoju budúcnosť smerom k ďalším dvom majstrovstvám sveta. Rovnako ako Okuliar, ktorý je o rok starší, a takisto má veľmi dobrú šancu na ďalších MS. To však nebolo rozhodujúce pri našom verdikte," uviedol 59-ročný hlavný tréner. "Typologicky ide v oboch prípadoch o hráčov, ktorí by sa mali objavovať v prvých dvoch päťkách. Sú ofenzívni hráči a pri súčasnej kvalite útočníkov tento rok pre nich nebol priestor v prvých dvoch päťkách," zdôraznil Bokroš. Tréner chce ako v predchádzajúcich rokoch hrať na dve ofenzívne a dve skôr defenzíve päťky: "Celková koncepcia je taká, že chceme nastúpiť s dvoma ofenzívny päťkami. Tretia päťka by mala byť ofenzívna aj defenzívna, štvrtú chceme vyskladať čisto defenzívnu."

Bokroš má v tíme stále 24 hráčov, na šampionátovú súpisku však môže zapísať len troch brankárov a 20 korčuliarov. Hlavný tréner si zatiaľ nechá jedno miesto voľné. "Do majstrovstiev vstúpime so siedmimi obrancami a dvanástimi útočníkmi. Necháme si jedno miesto voľné, aby sme v prípade zranenia či inej zdravotnej indispozície mali k dispozícii jedného obrancu a jedného útočníka na dopísanie do súpisky," dodal kouč.