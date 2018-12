Smutný Štedrý večer na Hornom Liptove: Tanier pre Daniela († 39), ktorého zasypala lavína, ostane prázdny

V dedine Horného Liptova bude tohoročný Štedrý večer mimoriadne smutný.Tanier pre turistu Daniela († 39), ktorého vo Vysokých Tatrách zasypala lavína, ostane prázdny. Tragédia v Tatrách oživila smutné spomienky na lavínu na dolnej Orave, ktorá priniesla smrť šiestim študentom.

"Prázdny tanier na štedrovečernom stole pre člena rodiny, ktorý nedávno zomrel, je tradíciou v mnohých domoch v našej dedine," povedala smutne pani z Pribyliny (okres Liptovský Mikuláš), odkiaľ nebohý turista Daniel T. († 39) pochádzal. "Je nám všetkým veľmi ľúto, že zahynul..." dodala pani.

"Na lavínu na Kubínskej holi, ktorá pred polstoročím pochovala vysokoškolákov z Brna, si dobre pamätám", povedal na Štedrý deň pre Čas,sk oravský turista Jozef Brnušák (68). "Bola to najtragickejšia lavína v bývalom Československu," dodal.

Čo sa na Dolnej Orave stalo? Vo výške 1320 metrov sa na Kubínskej holi v roku 1968 uvoľnila lavína, široká približne 500 metrov. Stovky ton snehu sa obrovskou rýchlosťou rútili dolu svahom viac ako kilometer, lámali stromy, zničili vlek a všetko, čo im prišlo do cesty. Pod lavínou ostalo 53 lyžiarov, študentov z Brna, ktorí boli na lyžiarskom výcviku. Šiesti v lavíne zahynuli, jedenásti boli zranení. Pomoc prišla až po niekoľkých hodinách, pretože deň pred pádom lavíny víchrica strhla telefónne vedenie. "Mobily vtedy ešte neexistovali... Telá študentov, ktorí v lavíne zahynuli, previezli v rakvách do Dolného Kubína, kde boli niekoľko dní v nevykúrenej sále vtedajšieho kultúreho domu. Bola to veľmi smutná udalosť," povedal ďalší pamätník tragickej udalosti. V blízkosti miesta drámy odhalili v tomto roku pamätník s menami študentov, ktorí zahynuli pod lavínou.