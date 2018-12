Pozor na to, čo si naložíte na tanier: Takto sa vyhnete gastro problémom

Vianoce sú podľa gastroenterológa Petra Minárika obdobím, keď naše telo dostane zvyčajne "dosť zabrať".

Ani počas tohto obdobia však netreba zabúdať na svoje zdravie. "Viac chodov, ale zato skromnejšie porcie, dostatok pohybu a fyzickej námahy, no hlavne pokoj a rodinná pohoda," sú podľa odborníka kľúčom k tomu, ako stráviť sviatky v dobrej fyzickej kondícii.

"Ak chcete predísť konzumácii príliš veľkého a energeticky vysokého príjmu počas Vianoc, okrem veľkostí porcií bude dôležitý aj správny výber surovín. Pri vianočnom pečive skúste znížiť obsah energie v zákuskoch a množstvo tukov a cukrov. Urobiť tak môžete napríklad náhradou masla kvalitným margarínom alebo sladidlom. Ak si neviete predstaviť Vianoce bez šalátu, skúste majonézu nahradiť jej light verziou, poprípade jogurtom," upozornil. Pri mäse platí, že nemá nasýtiť, ale ozvláštniť jedálny lístok.

Strava by podľa odborníka mala byť predovšetkým vyvážená, bohatá na vitamíny a vlákninu. "To nezdravé by malo byť spestrením v rozumnej miere a v kombinácii s pohybom," priblížil. Dôležitý je aj pitný režim, ktorého základom je kvalitná minerálna a pramenitá voda. Zásaditá minerálna voda pomáha pri trávení.

"K tradičnej pohode patria aj osviežujúce nealkoholické nápoje, nemusíte však sami vypiť celú fľašu, radšej sa podeľte s najbližšími, alebo si na odľahčenie vezmite ich light verziu," pripomenul lekár s tým, že netreba zabúdať ani na to, že pravidelným prísunom tekutín sa dá zabrániť vianočnej únave či bolestiam hlavy, ale aj zaplniť si žalúdok.

Minárik upozornil aj na to, že ak sa prejeme, je dôležité si dať prísnu krátkodobú diétu. "Teda naordinovať si čaj, zásadité minerálky, sucháre, rascovú polievku bez zápražky, zeleninový vývar či varené zemiaky bez tuku. Podarí sa nám tak predísť problémom, ako sú nafukovanie, vracanie, hnačka, bolesti brucha, kŕče či dokonca aj horúčka," zdôraznil.

Pri ľahšej forme diéty je podľa neho ideálne vyspať sa, piť veľa tekutín. Pomôže aj pohyb na čerstvom vzduchu. Pri ťažšom stave je nutné uložiť postihnutú osobu do bočnej stabilizovanej polohy, aby sa neudusila zvratkami a pravidelne ju kontrolovať. V prípade, že sa nepreberá a má sťažené dýchanie, je nutné zavolať na linku tiesňového volania 155 a riadiť sa pokynmi operátora. Ak postihnutá osoba nedýcha, okamžite treba začať s oživovaním. Ak postup neovládame, operátor poradí, ako postupovať.