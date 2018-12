Slováci, toto Vám odkazuje Kiska: Počas sviatkov zahoďte zhon a vypnite mobily

Toto odkázal prezident.

Vianoce sú sviatkom, keď by sme možno mali vypnúť televízie, počítače, mobilné telefóny. Mali by sme sa hrať s deťmi, rozprávať s rodičmi a starými rodičmi. Aby v nás krása Vianoc ostala čo najdlhšie, ideálne počas celého roka. Na sociálnej sieti to odkázal prezident SR Andrej Kiska.

"Vianoce sú najkrajším sviatkom roka. Za štedrovečerný stôl si sadneme so svojimi najbližšími. V niektorých rodinách bude možno o prírastok viac, žiaľ, pri niektorých stoloch vás bude možno menej. Vianoce sú sviatkom, počas ktorého by sme mali zahodiť zhon. Mali by sme si nájsť čas a priestor užiť si sviatočnú atmosféru, porozprávať sa a povedať našim najbližším: 'Mám ťa rád,'" dodal prezident.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) strávi Vianoce doma v kruhu rodiny. "A určite sa budem lyžovať, čo to dá," avizuje. Na Silvestra sa určite na žiadnu zábavu nechystá. "Ja som 'papučovník'. Najradšej mám Silvestra pri televízore," dodal.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa na tohtoročné Vianoce tešil opäť ako malé dieťa. Avšak nie kvôli darčekom, ale kvôli oddychu. "Tých osem či deväť mesiacov, ktoré mám za sebou, boli asi najintenzívnejšie v mojej politickej kariére. Najväčším darom pre mňa preto bude pár dní úplného pokoja a nekontaktu s bežným náročným životom politika. Dúfam, že budem mať ten luxus a možnosť stretnúť sa počas tých pár dní len s tými, s ktorými sa stretnúť chcem. O oddych a čas mi ide naozaj extrémne," povedal.

Predseda Sme rodina Boris Kollár, ktorý má desať detí, priznáva, že jeho Vianoce sú vždy náročné. "Každý rok sú iné. Raz sa mi podarilo mať aj tri štedrovečerné večere. Teraz sa ale najviac teším na moju mamu. Má vyše 80 rokov, budem sa jej venovať. Aj deťom. Niekoľko si ich vyzdvihnem," avizuje.

Kollár každé Vianoce začína u priateľa z detstva, ktorý organizuje stretnutie vo dvore svojho obchodu. "Trvá to už roky, stretnem tam desiatky známych. Ak by som sa tam nezastavil, Vianoce by pre mňa boli neúplné. Na Silvestra budem buď na Donovaloch, alebo na Štrbskom plese. Kde budem, neviem. Jedna časť detí ide tam, druhá tam, takže kamkoľvek sa vyberiem, budem s deťmi," uistil.

Šéfka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová bude na Vianoce s rodinou a na Slovensku. "Po dlhom pobyte v zahraničí je pre mňa neoceniteľnou hodnotou, keď sa stretneme aj so širšou rodinou a sme spolu. A Slovensko je v zime krásne, máme nádherné hory. Nenechám si to ujsť," povedala.

Líder SaS Richard Sulík trávi tieto Vianoce s rodinou mimo Slovenska. "Deti ma vidia viac v televízii ako doma a to idem teraz zmeniť. Vypínam mobil a nebudem ani na mailoch. Celý budúci rok budem viesť kampaň a budem s deťmi ešte menej, preto s nimi strávim cez sviatky viac času," uzavrel.