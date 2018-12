Fehérváry má pred MS jasný cieľ: TOTO je posledná šanca!

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov v noci zo stredy na štvrtok odštartujú účinkovanie na 43. majstrovstvách sveta hráčov tejto vekovej kategórie, ktoré sa uskutočnia od 26. decembra 2018 do 5. januára 2019 v kanadských mestách Vancouver a Victoria.

Jedným z lídrov tímu na blížiacom sa turnaji by mal byť obranca Martin Fehérváry. Bratislavský rodák sa predstaví už na šiestom vrcholnom podujatí v kariére, keďže doteraz absolvoval dva šampionáty do 18 aj 20 rokov a nechýbal ani na tohtoročných seniorských MS v Dánsku. Slovenskí mladíci odohrajú zápasy základnej B-skupiny vo Victorii, kde si postupne zmerajú sily s reprezentáciami USA, Švédska, Fínska a Kazachstanu. Základným cieľom tímu bude postup do vyraďovacej fázy, talentovaný bek by však k nemu rád pridal niečo navyše. "Do každého zápasu musíme ísť na sto percent a nie s myšlienkou, že budeme fackovacím panákom. Osobne by som chcel, aby sme dosiahli na turnaji viac ako len postup do štvrťfinále, pretože je to posledná šanca pre hráčov ročníka 1999," povedal v rozhovore pre agentúru SITA Fehérváry, ktorý verí, že slovenský výber môže uspieť aj proti súperom zo svetovej špičky. "V prvom rade sa na tieto silné tímy potrebujeme pripraviť po taktickej stránke a musíme plniť pokyny trénera. Nesmieme sa s nimi báť hrať. Vieme, že sú to silní súperi, ale ak budeme dobre korčuľovať a budeme silní na puku, môže uspieť aj proti nim."

Po sérii troch súbojov proti ašpirantom na medailu budú Slovákov čakať hokejisti Kazachstanu, ktorí predstavujú neznámu. Reprezentácia z krajiny bývalého Sovietskeho zväzu bude vsádzať predovšetkým na zohratosť z ligy, pretože kostra kádra nastupuje spolu v tíme nadnárodnej juniorskej súťaže MHL z Astany. "Môže sa stať to, že po troch zápasoch nebudeme mať na konte ani jeden bod, ale vôbec si nepripúšťame tlak. Chceme vyhrať každý jeden zápas a nepozeráme sa na to tak, že nás bude čakať len kľúčový duel s Kazachstanom. O tomto súperovi veľa nevieme. Väčšina ich hráčov nastupuje v MHL, ale bližšie ich nepoznáme," pokračoval obranca, ktorý v lete podpísal vstupný kontrakt v NHL s Washingtonom Capitals.

Slovenskí hokejisti ročníka 1999 ukázali svoju kvalitu na vlaňajších domácich majstrovstvách sveta do 18 rokov, kde sa prezentovali atraktívnou útočnou hrou a len tesne im ušiel postup do semifinále. V Kanade by teraz radi nadviazali na výkony z popradského ľadu. "Naša najväčšia sila je určite v ofenzíve. Máme v kádri veľa šikovných útočníkov, ktorí hrávajú v kvalitných ligách v zahraničí. Zároveň sme aj dobrá partia a dokážeme sa navzájom potiahnuť," hovoril pre agentúru SITA Fehérváry, ktorý bol na domácom šampionáte kapitánom mužstva a úlohe ťahúňa sa nevyhýba ani teraz. "Mal by som patriť k lídrom, takže sa snažím urobiť všetko pre tím, aby sme dosiahli víťazstvá a aby bola v mužstve dobrá atmosféra."

Fehérváry nastupuje druhú sezónu v rade stabilne medzi seniormi. Zatiaľ čo predchádzajúci ročník strávil v druhej najvyššej švédskej súťaži Allsvenskan, teraz je hráčom HV 71 v elitnej SHL a teší sa dôvere trénera. V 23 dueloch dosiahol bilanciu 1+2. "Som spokojný, švédska liga je jednou z najkvalitnejších súťaží na svete. Je veľmi podobná NHL korčuľovaním, pretože sa v nej veľa napáda a lieta po ľade. Zo začiatku nebolo isté, koľko priestoru dostanem, ale napokon som odohral všetky možné zápasy. Hrávam v priemere osemnásť minút. Dostal som úlohu siedmeho obrancu z toho dôvodu, že pôsobím na oboch stranách a nemám stáleho partnera. Zobral som však aj túto pozíciu, pretože vďaka nej môže hrávať viac," vysvetlil.

Skúsenosti zo zápasov proti starším súperom by mali mladému obrancovi pomôcť v súbojoch s rovesníkmi. "Dúfam, že budem podávať dobré výkony. Mala by to byť výhoda, predsa len seniorský hokej je iný ako ten juniorský. Budem sa to snažiť zúročiť a takisto pomôžem ostatným spoluhráčom," vyjadril sa Fehérváry, ktorý by si v závere sezóny rád zahral na májových seniorských MS v Bratislave a Košiciach. "Pre všetkých to bude veľká prestíž, aby sa mohli ukázať v domácom prostredí. Preto aj ja hľadím na túto métu. Snažím sa byť každým dňom lepší a chcel by som sa prebojovať do záverečnej nominácie," dodal účastník tohtoročného šampionátu v Dánsku, kde v siedmich vystúpeniach nazbieral dve asistencie.