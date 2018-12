Tri kamarátky spája ťažký životný príbeh: Prešli si peklom, aby mohli nakoniec pomáhať iným!

Hovorí sa, že v núdzi spoznáš priateľa. V prípade troch žien, ktorých príbeh si teraz prečítate, to platí do slova a do písmena.

Všetky tri viedli pokojný rodinný život, kým im do života nevstúpila mozgová príhoda. Najstaršia z nich, Angie (52), pracujúca ako šéfka predaja sa s ňou stretla ako prvá. V roku 2012, jej lekári dávali len 5 % šancu na prežitie. Zlomená žena sa teda pomaly začala lúčiť so životom aj so svojou rodinou. Netradičná forma nádoru, ktorú jej diagnostikovali, sa postarala o to, že upadla do kómy a jej orgány začali kolabovať. Po týždni v umelom spánku, počas ktorého jej telo udržiavali pri živote len prístroje, sa jej srdce opäť rozbúšilo. Po ťažkej životnej skúsenosti sa musela podrobiť dlhej a náročnej rehabilitácii. Musela nosiť defibrilačný prístroj, učila sa chodiť aj hýbať rukami. "Aj tak je neuveriteľné, že som mohla vidieť stužkovú mojej dcéry. Je to boží zázrak," povedala pre web dailymail.

Druhou z troch nerozlučných priateliek z ťažkou minulosťou je spisovateľka na voľnej nohe Tamsen (44). "Bolo to veľmi nečakané. Na mojom srdci sa objavili genetické mutácie, ktoré zapríčinili, že sa moja krv začala zrážať." Výsledkom tohto javu bolo menšie poškodenie mozgu a strata pamäte. Sarah (37) je treťou mamičkou, ktorá sa pridala do skupinky, ktorú pomenovali "Porazené parťáčky". V roku 2016 jej malá trojročná dcérka prekonala mozgovú príhodu, ktorej príčinou bolo zastavenie toku krvi do mozgu. O tri dni neskôr sa dostala do nemocnice aj Sarah, keď vďaka nízkemu tlaku "porazilo" aj ju.

Po tom, čo sa poriadne doliečili z ťažkých zdravotných zážitkov, sa všetky tri spoznali na jednej z besied, ktoré šíria osvetu o podobných stavoch. Dali sa do reči a odvtedy sa stali nerozlučnými kamoškami. "Náš vzťah mi veľmi pomohl so stavmi úzkosti, ktoré som mala," povedala jedna z nich a dodala, že ich kamarátske puto je každým stretnutím pevnejšie. Spolu sa rozhodli šíriť osvetu o nebezpečenstve mozgových príhod, k čomu využívajú sociálne siete, prednášky alebo články.