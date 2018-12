Legenda sa vráti späť na ľad: Marián Hossa si opäť obuje korčule!

Organizátori Kaufland Winter Classic Games 2019 v nedeľu oznámili nomináciu na pripravovaný Súboj legiend i koncept jedinečných súťaží zručností.

Exhibícia sa uskutoční počas hokejového víkendu pod otvoreným nebom na štadióne VŠC Dukla v Banskej Bystrici (2.-3. februára 2019).

V KAUFLAND tíme sa predstavia napríklad Ján Lašák, Ľubomír Višňovský, Marián Hossa, Miroslav Šatan, či Jozef Stümpel a povedú ho tréneri František Hossa s Ernestom Bokrošom. Za TIPSPORT tím nastúpia Ján Laco, Martin Štrbák, Michal Handzuš, Richard Zedník, či Peter Bondra, ktorých budú zo striedačky dirigovať Ján Filc a Ľubomír Pokovič.

"V Banskej Bystrici sa zíde partia úspešnej hokejovej generácie, ktorá na medzinárodnej úrovni odohrala spoločne desiatky dôležitých zápasov, no nikdy predtým nekorčuľovala v jednom drese na klzisku pod otvoreným nebom. V takomto výnimočnom prostredí to preto bude aj o spomienkach na detské časy," uviedol riaditeľ Tipsport Ligy Richard Lintner. "„Nominácia je skutočne exkluzívna. Formát štyroch proti štyrom sa hrá pri vyššom tempe, čo si vyžaduje aj dobrú fyzickú pripravenosť hráčov. A na to sme tiež prihliadali."

Odovzdávanie cien Športovec roka: Odvážny výstrih Zory Czoborovej, Sagan šokoval svojím imidžom

Dvojdňová športová slávnosť bude pozostávať zo sobotného Súboja legiend (2. február od 16.00 h), ktorý bude obohatený aj o nezvyčajné súťaže zručností. "Koncept je nastavený tak, že hokejové legendy odohrajú zápas 3x10 minút, ktorý doplnia dva bloky skutočne špeciálnych súťaží zručností. Diváci uvidia nájazdy trojíc, súťaž o najtvrdšiu strelu, streľbu ponad zaparkované automobily, samostatné nájazdy, streľbu na terče i streľbu zo strechy priľahlej budovy," prezradil Lintner. "Rozhodovať bude každý presný zásah, pretože počet strelených gólov víťazného mužstva rozhodne o výške charitatívnej pomoci. Podporíme nadáciu Kvapka nádeje. Na záver Súboja legiend tiež vyhlásime MVP, čiže najužitočnejšieho hráča stretnutia."

Kaufland Winter Classic Games 2019 sľubuje v meste pod Urpínom zážitok pre divákov, ale aj samotných hokejistov. Podobné podujatie sa na Slovensku nikdy predtým neuskutočnilo. "Teším sa, že sa všetci stretneme, zaspomíname si na krásne časy a zažijeme víkend plný zaujímavých hokejových momentov, ktorými pobavíme všetkých prítomných," prezradil Marián Hossa a vyjadril sa aj k jedinečným súťažiam zručností. "Spomínam si, keď som pred rokmi strieľal na bránku z najvyššieho bodu tribúny Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne. Mám radosť, že podobnú výzvu v Banskej Bystrici posunieme ešte o úroveň vyššie."

Absolútnym vyvrcholením Kaufland Winter Classic Games 2019 bude v nedeľu (3. februára o 14.00 h) oficiálny zápas Tipsport Ligy HC ‘05 iClinic Banská Bystrica - HKM Zvolen. Kapacita hľadiska štadióna VŠC Dukla v Banskej Bystrici bude na Kaufland Winter Classic Games dovedna 7500 miest. K vstupenkám na sedenie i na státie sa dostanú fanúšikovia prostredníctvom oficiálnych predajcov, spoločností Ticketportal a Predpredaj.sk. Dostupné sú za jednotnú cenu 18 eur na deň.

KAUFLAND TÍM

brankári: Lašák, Staňa

obrancovia: Višňovský, Sekeráš, Milo, Hecl, Podhradský

útočníci: Marián Hossa, Kopecký, Rast. Pavlikovský, Šatan, Stümpel, Pardavý, Rób. Petrovický, Marcel Hossa, Podkonický

tréneri: F. Hossa, Bokroš.

TIPSPORT TÍM

brankári: Šimonovič, Laco

obrancovia: Štrbák, Droppa, Majeský, Čierny

útočníci: Handzuš, Zedník, Országh, Bondra, Bartoš, Bicek, Cibák, Kroták, Vaic

tréneri: Filc, Pokovič.