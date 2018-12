Chcete počas štedrej večere dopriať aj vašim domácim miláčikom? Ak im nechcete ublížiť, tomuto sa vyhnite

Na Štedrý večer chcú zvyčajne ľudia potešiť niečím špeciálnym aj svojich štvornohých miláčikov. Pri výbere maškŕt pre domáce zvieratá však musia byť opatrní, aby im nespôsobili zdravotné problémy.

Pre zvieratá je najlepším darčekom nejaká pochúťka, niečo, čo obľubujú a čo nemôžu dostávať stále, ale malo by ísť o jedlo určené práve pre zvieratá. Riziká súvisiace s nevhodným stravovaním domácich miláčikov objasnila prednostka Kliniky malých zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach Alexandra Trbolová.

"Psom by sa nemali podávať žiadne potraviny a jedlá zo štedrovečerného stola, pretože môžu u psíka spôsobiť problémy s gastrointestinálnym traktom - hnačky, vracania, ale aj pankreatitídy. Počas sviatkov sa na chirurgickom pracovisku najčastejšie stretávame s autoúrazmi, ale tiež s ochoreniami gastrointestinálneho traktu (hnačky, vracania) či s poraneniami po napadnutí iným psom alebo diviakom, ale tiež s ochoreniami močových ciest," uviedla.

Ako ďalej informovala hovorkyňa UVLF Mária Rusnáková, po vianočných sviatkoch majú veterinári viac práce práve v dôsledku problémov tráviaceho traktu spôsobených buď nadmernou konzumáciou, alebo konzumáciou nevhodných potravín. Pre zvieratá je nevhodná najmä ľudská strava, aj keď im často chutí.

Najvhodnejšou potravou pre psy a mačky sú granule. Skladba stravy zvierat sa dá spestriť rôznymi pochúťkami, ktoré ale nie sú určené na dlhodobú konzumáciu, a ktoré ponúkajú špecializované predajne s chovateľskými potrebami. V prípade zdravotných problémov zvierat spôsobených skladbou alebo množstvom potravy je potrebné navštíviť veterinárneho lekára.

"Na pracovisku každého oddelenia Univerzitnej veterinárnej nemocnice v Košiciach je prítomný jeden lekár v pohotovosti od 15.30 do 20.00 h a od 20.00 do 8.00 h druhého dňa. Cez víkend a počas sviatkov sa služba strieda v 12–hodinových službách, to znamená, že prítomný je jeden lekár od 8.00 do 20.00 h a potom druhý od 20.00 do 8.00 h druhého dňa," priblížila prednostka Trbolová.