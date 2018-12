Novému trénerovi United dával cenné rady Rooney: Odporučil mu jednu vec

Futbalisti Manchestru United zvíťazili v sobotňajšom zápase 18. kola anglickej Premier League 2018/2019 na ihrisku Cardiffu City vysoko 5:1.

Nórsky kouč Ole Gunnar Solskjaer tak zažil vydarený debut na lavičke "červených diablov", na ktorej v priebehu tohto týždňa vystriedal Portugalčana Josého Mourinha. Dočasný kormidelník United absolvoval premiéru zhodou okolností proti tímu, ktorý krátko viedol v roku 2014. A zvládol ju veľkolepo. Mužstvo z Old Traffordu predtým naposledy strelilo päť gólov pri rozlúčke legendárneho Sira Alexa Fergusona v máji 2013 proti West Bromwichu Albion (5:5). United sa už v prvom polčase dostali do vedenia 3:1. Tri góly v úvodnej časti hry na trávniku súpera nestrelili od novembra 2017.

"Futbal je jednoduchý, pokiaľ máte k dispozícii takých skvelých hráčov. Ich kvality sú priam neuveriteľné," zhodnotil 45-ročný Solskjaer. Nór, ktorý 11 rokov pôsobil v Manchestri United ako hráč, na tlačovej konferencii priznal, že pred zápasom mu menšími radami pomohol aj niekdajší hráč tohto klubu Wayne Rooney. "Prišiel som v stredu a mal som len dva dni na zoznámenie sa s prostredím. Rooney sa ozval a poskytol mi zopár rád, takže za úspech vďačím aj jemu. Poradil mi, nech hráčom dovolím užívať si futbal a nech sú skrátka spolu ako jeden tím," ozrejmil Solskjaer.

Na štadióne Cardiffu City sa za hostí postupne presadili štyria strelci (Jesse Lingard skóroval dvakrát, pozn.) vrátane Francúza Anthonyho Martiala, ktorý strelil 500. gól aktuálneho ročníka Premier League. Podarilo sa mu to v jubilejnom 100. ligovom vystúpení v drese "červených diablov". V lete sa pritom pomerne nahlas hovorilo o tom, že chce z klubu odísť. Náhlu zmenu nálady nielen uňho, ale v celom tíme si všimol aj spomenutý Rooney. "V tíme sa udialo veľa zlých vecí, ktoré sa točili aj okolo trénera. Ole dal hráčom slobodu. Je to fantastický deň pre celý klub. Pred jeho príchodom vyzerali hráči utiahnuto, majú však na to, aby hrali útočne. V zápase s Cardiffom to dokázali," povedal 33-ročný Angličan pre BT Sport.

Manchester United sa napriek sobotňajšiemu triumfu naďalej nachádza na priebežnom 6. mieste v tabuľke najvyššej anglickej súťaže, keď doposiaľ nazbieral 29 bodov. Na lídra FC Liverpool stráca aktuálne 19 bodov.