Slovenskí florbalisti sa postarali o vianočný zázrak: Zorganizovali charitatívny zápas pre choré dievčatko

Florbalisti majstrovského Tsunami Záhorská Bystrica a bratislavského Snipers podporili dobrú vec v zápase predvianočného 13. kola slovenskej extraligy mužov.

Úradujúci majster súboj ovládol výsledkom 11:5, duel však mal charitatívne pozadie. Florbalové družstvá zbierali spoločne financie na podporu štvorročnej Anny Márie, ktorá sa narodila predčasne, už v 32. týždni. Dievčatko trpí kortikálnym poškodením zraku, ktoré je spôsobené problémom s mozgom. Možnou príčinou straty zraku môže byť nedostatok kyslíka v krvných bunkách, alebo nedostatok krvného zásobenia mozgu, ktoré sa mohli vyskytnúť počas pôrodu. Anna Mária okrem toho trpí epileptickými záchvatmi, zaostáva v psychomotorickom vývoji a takisto má i zvýšené napätie svalov na koncových častiach končatín. "Jednoducho dobre nevidím, nerozprávam, nechodím, neviem stáť, ani sa sama najesť," píše sa na stránke ludialudom.sk.

Počas florbalového zápasu sa napokon pre dievčatko vyzbieralo takmer 1600 eur. Svojej odmeny sa v prospech Anny Márie vzdali aj rozhodcovia stretnutia Roman Sklenica a Tomáš Beňo. "Keď sa k nám dostal návrh, že by sme tento zápas venovali malej Anne Márii, nikto v šatni neváhal a podporili sme to. Po prehratom zápase sme boli, samozrejme, sklamaní, no keď sme sa dozvedeli, aká suma sa podarila vyzbierať, všetkých nás to veľmi potešilo a povzbudilo. Popravde málokto z nás čakal, že sa podarí vyzbierať až toľko peňazí. Sme vďační, že sa do zbierky zapojili takmer všetci zainteresovaní. Od divákov, hráčov oboch klubov, až po rozhodcov. Hoci ide stále o relatívne malý šport, sme radi, že sme spoločne mohli niekomu pomôcť a spríjemniť Vianoce takouto sumou," uviedol pre agentúru SITA brankár Snipers Bratislava Dávid Vagaský. Choré dievčatko môže finančne podporiť aj široká verejnosť prostredníctvom internetovej stránky ludialudom.sk.