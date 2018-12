Béla Bugár sa chce v prezidentských voľbách dostať do druhého kola: Nevzdá sa toho, aj keby kandidoval Lajčák

Predseda koaličnej strany Most-Híd sa chce v prezidentských voľbách dostať do druhého kola.

Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Jeho názor by podľa jeho slov mohli zmeniť len závažné okolnosti, medzi ktoré však nepatrí prípadná kandidatúra ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD). Ohľadom svojho nástupcu na čele strany v prípade jeho zvolenia za prezidenta uviedol, že určite pôjde o niekoho, koho občania SR poznajú. Svojej funkcie sa pred prezidentskými voľbami nevzdá. Nadstraníckym sa totiž podľa neho človek nestáva tak, že sa zriekne strany, ale tým, že bude reprezentovať všetkých ľudí.

O protestoch, ktoré nasledovali po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, si Bugár myslí, že boli pre spoločnosť potrebné. Organizátorov protestov pochválil za to, že na ne nepozývali politikov. Podľa neho sa však už verejnosť aj niektorí opoziční politici poučili, že by ľudí nemali súdiť pred tým, ako sa ukážu. "Keď pán Lučanský sa stal prezidentom policajného zboru, hovorilo sa, že je to Kaliňákov človek. Dnes? Aj média ho chvália," poznamenal.

Čo sa týka zmeny na poste premiéra, vníma, že rétorika súčasného premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) je iná ako jeho predchodcu Roberta Fica (Smer-SD). Fico bol podľa neho skúsenejší, Pellegrini zase viac hľadá kompromis, čo Bugár hodnotí pozitívne. Priznal však, že niektoré rozhodnutia sa vzhľadom na to, že premiér a predseda najsilnejšej koaličnej strany už nie sú tá istá osoba, prijímajú "trochu komplikovanejšie".

Zásadné problémy v koalícii Bugár nevníma. Čo sa týka zastropovania dôchodkov, Most-Híd má iný názor ako Smer-SD. "Ja si nemyslím, že toto je sociálna citlivosť. Ale ak sú o tom presvedčení, nech sa páči. Kvôli tomuto vláda nepadne," konštatoval Bugár. Nemyslí si tiež, že sú nebezpečné rozdielne názory predsedníčky parlamentného zahraničného výboru Kataríny Cséfalvayovej a niektorých poslancov za SNS. Stret na ministerstve obrany bol podľa neho tvrdší a napriek tomu sa vyriešil.

Koaliční partneri sa tiež zatiaľ nezhodli na vyhlásení Národnej rady SR na podporu Poľska a Maďarska v spore s EÚ. Bugár podľa svojich slov súhlasí, že EÚ musí rokovať, kým je ešte možnosť. Vníma napríklad, že Poľsko na základe tlaku od EÚ niektoré veci zmenilo. "Môžeme hovoriť o tom, akým spôsobom riešiť tieto spory, ale prijať konkrétne vyhlásenie proti EÚ na podporu konkrétnych krajín, nie je správne," odkazuje Bugár. Vstupom do EÚ sa totiž krajiny zaviazali dodržiavať určité pravidlá.