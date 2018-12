Biatlonový tím trápi v Česku viróza: Sú ohrozené aj naše reprezentantky?

Svetový pohár v Novém Městě na Morave postihla nebezpečná udalosť. Česká reprezentácia sa musí pasovať so zdravotnými problémami.

Sobotňajší stíhací pretek mužov dokončil so žalúdočnými problémami Ondřej Moravec, ktorý by však mal byť v poriadku. Horšie na tom je Češka Veronika Vítková. Tá kvôli podobným problémom zo stíhačky musela odstúpiť.

,,Ondra mal po pretekoch kŕče a žalúdočné problémy. Teraz sa už cíti lepšie. Veronika je na tom horšie, navyše zvracala. Odpoveď, či je príčinou voda, jedlo, únava alebo ešte niečo iné, zatiaľ nevieme," povedal v prehlásení lekár českej reprezentácie Vladimír Dobeš.

Komplikácie však nepostihli len reprezentantov Česka. Zdravotné problémy majú aj členovia tímu z Nórska, medzi nimi je aj asistent trénera mužov Anders Magnus Bratli. ,,Neviem, odkiaľ to prišlo, ale dúfam, že to čoskoro odíde. Urobili sa antibakteriálne opatrenia, ale asi sa to nedá úplne minimalizovať, povedala Eva Puskarčíková.

Nateraz sa teda nevie, aký je dôvod týchto zdravotných komplikácií a taktiež nie je možné vylúčiť, že virózu dostanú aj členovia nášho reprezentačného tímu.