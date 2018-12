Definitívna stopka pre Johnnyho Deppa: V najnovších Pirátoch z Karibiku si už neškrtne!

Johnny Depp už nebude hrať kultového kapitána Jacka Sparrowa vo filmovej sérii Piráti z Karibiku.

Klebety potvrdil vedúci Disney produkcie Sean Bailey pre The Hollywood Reporter. Na otázku, ako sa bude pokračovanie série vyrovnávať bez Johnnyho prítomnosti Sean nepoprel, že bude chýbať. Dodal však, že potrebujú novú energiu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

"Chceme priniesť novú energiu a vitalitu," povedal. Taktiež sa vyjadril, že to chcú s Paulom Wernickom a Rhettom Reeseom, ktorí napísali film o superhrdinovi Deadpoolovi, poriadne nakopnúť.

Johnny Depp hral v piatich filmoch Piráti z Karibiku v priebehu 14 rokov. Film zarobil viac ako 4,5 miliardy dolárov, čím sa séria stala dvanástou najzarábanejšou v histórii. Herca Johnnyho Deppa podľa Ladbible v roku 2016 bývalá manželka Amber Heard obvinila zo zneužívania. 55-ročný herec to poprel.

Johnny Depp vystrašil svet svojím výzorom: Na koncerte v Prahe však všetkých prekvapil

Klebety o tom, že herec v Pirátoch z Karibiku končí, prišli prvý raz od scenáristu Stuarta Beattieho v októbri. Podľa neho piráta Jacka Sparrowa stvárnil neuveriteľne, prevtelil do neho kus seba a deti na celom svete ho milujú. "Myslím si, že Jack Sparrow bude jeho dedičstvom. Je to jediná postava, ktorú hral päťkrát. Je to to, čo zostane."

Predtým, ako hral Jacka Sparrowa, bol Johnny Depp považovaný za nepredvídateľného a nezávislého herca, ktorý pracoval na filmoch Tima Burtona a nebol veľkou filmovou hviezdou, takže si podľa Stuarta veľa ľudí myslelo, že sú blázni, keď ho chcú obsadiť. Očividne sa však rozhodli správne. Či séria bude fungovať aj bez kapitána Jacka Sparrowa, je nejasné.