Ofenzívne divadlo Manchestru United: Prospel Mourinhov odchod?

Futbalisti Manchsteru United zvíťazili 5:1 na ihrisku Cardiffu v sobotňajšom stretnutí 18. kola najvyššej anglickej súťaže Premier League.

Víťaznú premiéru na lavičke manchesterského klubu má za sebou Nór Ole Gunnar Solskjaer. "Červení diabli" viedli už do polčasu 3:1 a ani v druhej časti hry nepoľavili z tempa. Naopak, na konečných 5:1 upravil skóre dvoma gólmi Jesse Lingard.

Angažmán dostal Solskjaer v stredu, keď deň predtým ukončili "červení diabli" spoluprácu s Josém Mourinhom. Štyridsaťpäťročného rodáka z Kristiansundu vymenovali za náhradného trénera do konca aktuálnej sezóny, ako však sám priznal, na svojej prvej oficiálnej tlačovej konferencii, v pozícii by zotrval aj dlhšiu dobu.

"Nepremýšľal som dvakrát, keď mi klub ponúkol príležitosť ako hráčovi a podobné privilégium je to pre mňa aj teraz. Rozumiem, že veľa koučov by chcelo byť natrvalo pri kormidle tohto tímu a sám som jedným z nich, o tomto sme však zatiaľ nehovorili. Som tu, aby som tímu pomohol na pár mesiacov," povedal Solskjaer, ktorý by sa mal v júni 2019 vrátiť do Molde FK.

Cardiff City - Manchester United 1:5 (1:3)

Góly: 38. Camarasa (z pok. kopu) - 57. a 90. Lingard, 3. Rashford, 29. A. Herrera, 41. Martial