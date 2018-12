Prezident sa rozhodol rozpustiť parlament: Čakajú Palestínu politické zmeny?

Palestínsky prezident Mahmúd Abbás oznámil, že vykoná súdny príkaz rozpustiť nefunkčný parlament, ktorý ovláda konkurenčné hnutie Hamas.

Oznámil to na sobotnom stretnutí Organizácie za oslobodenie Palestíny s tým, že rozpustenie nariadil Ústavný súd, ktorý zároveň vyzval, aby sa do polroka konali voľby. Tento krok by mal podľa Abbása zatlačiť na Hamas, aby prijal snahy Egypta o palestínske národné zmierenie. V Gaze sa stretli tisíce ľudí: Oslavy vzniku hnutia Hamas za účasti ozbrojencov

Hamas v reakcii varoval prezidenta, že rozpustenie parlamentu vyvolá chaos. Palestínska legislatívna rada (PLC) je nefunkčná od roku 2007, keď Hamas násilím prevzal kontrolu v Pásme Gazy. Rok predtým hnutie vyhralo zatiaľ posledné palestínske parlamentné voľby.