Róber Mak si užíva na Maldivách: Rodinné Vianoce v exotike

Slovenský futbalový reprezentant, stredopoliar Zenitu Petrohrad Róbert Mak (27) si užíva teplé slnečné lúče. Spolu s manželkou Zuzanou a so synmi Robinom (4) a Alexejom (2) si dopriali rodinnú dovolenku na Maldivách. Rozhodli sa, že v exotike dokonca prežijú aj Vianoce.

Život s futbalistom je náročný. Neustále cestovanie, veľa tréningov a zápasy. Chvíľka voľna je preto vzácna nie jednej partnerke a manželke. O tom by vedela rozprávať aj Zuzana Maková, manželka nášho reprezentanta Róberta Maka, ktorá má počas Vianoc vždy len jedno želanie - byť spolu. Tento rok im to aj vyšlo. A preto sa Makovci rozhodli „utiecť“ za hranice Slovenska a stráviť Vianoce vo štvorici. A to priamo v exotike na Maldivách.

„Po minulé roky sme si vianočné sviatky vychutnávali v Tatrách alebo niekde na chate. Tento rok ich prežijeme na dovolenke len my s Robom a deťmi,“ prezradila pre Nový Čas Zuzka Maková.