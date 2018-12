Smutná správa z východu: Hokej v Humennom skolaboval!

Predvianočný duel prvoligového hokejového tímu MHK Humenné s Dubnicou nad Váhom sa v piatok nečakane skončil ešte pred jeho začiatkom! Hokejisti zo západu Slovenska sa počas cesty na východ museli otočiť na päte, keď im oznámili, že zápas sa nekoná. Kormidlo humenského klubu náhle opustili bývalý i novozvolený predseda. Dôvodom má byť viac ako 100-tisícový dlh!

Nový primátor Humenného Miloš Meričko stojí pred prvou veľkou skúškou. Po zrušení zápasu A-tímu na domácom ľade je jeho budúcnosť neistá. Zazneli len vyhlásenia, aby mládežníci aspoň dohrali sezónu. Primátor Humenčanom vysvetľuje, že už bývalý predseda výkonného výboru Marek Šmida, ktorý financoval chod klubu, na Slovenskom zväze ľadového hokeja (SZĽH) zrušil zápas proti Dubnici.

„Ešte v utorok som sa tešil, že do humenského hokeja sa mi podarilo získať investora. Vo štvrtok však odstúpil z klubu, pretože nedostal všetky účtovné doklady, ktoré požadoval od výkonného výboru a dostával informácie o dlhoch v objeme viac ako 100-tisíc eur,“ uvádza Meričko. Vedenie mesta sa rozhodlo prebrať prenajímaný zimný štadión naspäť. Podľa Merička chcú zachovať ľadovú plochu, aby bolo počas Vianoc dostupné verejné korčuľovanie a aby sa mohol uskutočniť aj mládežnícky turnaj. „Prioritou je pre nás to, aby v súčinnosti so SZĽH mohla mládež dohrať sezónu,“ uviedol.