Otec Mareka Hamšíka: Môj syn dal rady do života spoluhráčom, ktorí v poslednej dobe zišli z cesty

Otec futbalistu Mareka Hamšíka (31) Richard (49) hodnotí pomaly sa končiaci rok 2018 ako úspešný. Vianoce by rád strávil v rodinnom kruhu spolu s manželkou Renátou (49) a vnúčatami.

Ako sám poznamenal, sú to predsa sviatky pokoja a mieru. Na zbytočné konflikty nie je priestor!

Z okolia rodiny nedávno na verejnosť prenikli informácie, že Hamšíkovci prežívali partnerskú krízu. „Vianočné sviatky sa budem snažiť tráviť v kruhu rodiny, uvidím, či sa nám to podarí. Majú to byť sviatky pokoja a mieru,“ začal svoje rozprávanie Richard Hamšík.

„Myslím si, že sa nám ako rodine v roku 2018 darilo. Rozbehli sme aj rodinný biznis s vínom. Pomaly sa dostávame na trh. Firma začala fungovať od 1. augusta. Prezentujeme sa nejakou formou, aby nás ľudia začali vnímať. Tým, že je to prosecco Mareka Hamšíka, tak si myslím, že je to dobrý produkt,“ pokračoval otec úspešného futbalistu. „V rámci biznisu si želám, aby sme mali minimálne obdobný nový rok, ako bol ten minulý. V rámci rodiny si želám, aby sme boli všetci šťastní. Teším sa so zdravých vnúčat, z toho mám obrovskú radosť. Preto by som chcel aj Slovákom popriať do nového roka hlavne veľa zdravia,“ dodal Hamšík. Rok 2018 bol pre slovenský futbal relatívne úspešný, no poznačili ho aj mnohé negatívne kauzy. „Kauzy sú, bohužiaľ, vždy a všade. Vždy niečo niekde vyskočí. Myslím si však, že to nejakým zásadným spôsobom veci neovplyvnilo. Udialo sa, čo sa udialo, rozruch bol hlavne okolo trénerskej výmeny. Myslím si, že tí chalani, ktorí trošku uhli z cesty, si z toho vezmú ponaučenie a už také niečo nespravia,“ zhodnotil situáciu Hamšík, ktorý si však nemyslí, že by hráči hodili trénera Kozáka cez palubu.

„Nemyslím si to, bol to ich súkromný výstrelok. Určite to všetci ľutujú. Aj Marek mal v reprezentácii podobný prešľap. Poučil sa z toho. Aj títo chalani si to uvedomujú. Marek sa s nimi o tom porozprával a dal im rady do života. Tréner Hapal má tú výhodu, že je omnoho mladší, bez urážky, a že hral veľký futbal v zahraničí. K hráčom má preto bližšie a bude s nimi vedieť vychádzať,“ uzavrel Richard Hamšík.