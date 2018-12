Pellegrini chce ostať šéfom vlády, Fico má záujem tiež: Ako by dopadol ich súboj?

Ak by Smer-SD vyhral parlamentné voľby na jar 2020, ako najsilnejšia strana by pravdepodobne navrhol aj človeka na post premiéra.

O tento najsilnejší flek výkonnej moci prejavil záujem terajší premiér Peter Pellegrini (43), no rozhodujúce slovo v novej vláde chce mať aj jeho predchodca a stranícky šéf Robert Fico (54). Kto má väčšie šance stať sa novým predsedom vlády?

Keby ďalšie parlamentné voľby vyhral Smer, rozhovory s potenciálnymi partnermi vo vláde bude viesť šéf smerákov Robert Fico. „Ako predseda politickej strany, ak voľby vyhráme, budem viesť delegáciu, ktorá bude rokovať o zostavovaní novej vlády,“ uviedol pred pár týždňami Fico v diskusnej relácia TA 3 V politike. Dodal, že z funkcie premiéra odišiel v marci tohto roka pre protesty po vražde novinára Jána Kuciaka († 27) v rámci zachovania vládnej koalície, aby zabránil predčasným voľbám. Zdá sa, že teraz si opäť trúfa mať rozhodujúce slovo v budúcej koalícii.

Nečakane mu však zakontroval jeho nástupca v kresle predsedu vlády Peter Pellegrini, ktorý chce stáť v prípade úspechu vo voľbách na čele novej vlády., na čele vlády SR aj po nasledujúcich voľbách, ak budeme súčasťou vládnej koalície a Smer-SD bude môcť takúto pozíciu obsadiť,“ sebavedome vyhlásil Pellegrini pre Rádio Express a dodal, že terajšie rozloženie síl, keď on riadi vládu a Fico Smer, mu vyhovuje. „My sme sa vždy ako strana zachovali pragmaticky. Kto bude lídrom, to ukáže čas,“ doplnil.

Stále rozhoduje Fico

Podľa politológa má súčasný premiér snahu predĺžiť si svoje funkčné obdobie aj po ďalších voľbách, ale stále ťahá v súboji s Ficom za kratší koniec. „Jedna vec je, čo Pellegrini povie, druhá vec je, čo bude. Považujem to len za taký balónik, ktorý vypustil, čomu momentálne neprikladám žiadnu váhu, lebo v Smere rozhoduje stále Fico. Ukazuje to však, že je tam nejaký spor alebo osobná rivalita,“ vysvetlil Ján Baránek, podľa ktorého je Pellegriniho vyjadrenie predčasné, kedže do volieb zostáva ešte veľa času. „Myslím si, že momentálne spravil chybu a nemal sa vymedziť voči Ficovi. Mal si počkať a niekde v zákulisí zbierať podporu. Neočakávam, že sa terajší tandem zopakuje v budúcnosti. Reálne je, že Fico urobí všetko pre to, aby bol premiérom,“ upresnil politológ.

Fico môže byť prekážkou

Tomáš Koziak, politológ

- Tie výroky idú proti sebe, pretože od človeka, ktorý vedie koaličné rozhovory za najsilnejšiu politickú stranu, sa očakáva, že má zároveň najväčšiu ambíciu byť aj premiérom. Neviem si predstaviť situáciu, že ak by Fico viedol koaličné rozhovory, čo mu vecne prináleží ako predsedovi strany, aby tým premiérom nebol. Pellegriniho pozícia je určite slabšia ako Ficova. Na druhej strane je Robert Fico pre veľkú časť potenciálnych koaličných partnerov neprijateľný ako premiér. Situácia je veľmi špecifická a otvorené sú všetky možnosti. Mám však pocit, že Fico by mohol byť veľkou prekážkou pri zostavovaní akejkoľvek vlády, ak by chcel byť premiérom.