Ako budú vyzerať Vianoce u ministrov: Sviatky strávia v base aj na Srí Lanke

Vláda zasadala tento týždeň poslednýkrát v roku a ministrov teraz čaká mesačný oddych. Po náročnej práci si užijú dlhé voľno.

Niektorí strávia Vianoce v kruhu rodiny, niektorí budú aj pracovať. Kde a ako budú tráviť politici najkrajšie sviatky v roku?

Cez sviatky v pohotovosti

Denisa Saková (42), ministerka vnútra

- Dúfam, že všetci moji kolegovia si oddýchnu. Prajem im za všetku tú prácu, aby si oddýchli a užili čas v kruhu rodiny. Myslím si, že posledné mesiace pracovali aj nad rámec svojho pracovného času a na úkor svojich blízkych. Ja plánujem cez Vianoce navštíviť niektoré policajné oddelenia či hasičov, aby som osobne pozdravila tých, ktorí budú tráviť sviatky pracovne.

Dedkovský program

Árpád Érsek (60), minister dopravy

- Tým, že už som dedko, bude tomu prispôsobený aj môj program. Cez sviatky budem doma s celou rodinou, prídu k nám deti a budeme všetci pokope dva-tri dni. Potom sa už rozídu každý k svojim rodinám. No pravda je, že nebudem iba doma a aj v medzisviatočnom období budem mať pracovné povinnosti.

Vianočný bazén

Peter Gajdoš (59), minister obrany

- Máme klasickú štedrú večeru, rád si posedím v kruhu svojich najbližších. Obrovské vypätie a množstvo úloh, ktoré v roku 2018 boli, si vyžadujú aj u mňa, aby som si oddýchol. Pokiaľ budú otvorené športoviská, ako napríklad bazény, tak si rád pôjdem cez voľno zaplávať.

Budem v base

Gábor Gál (44), minister spravodlivosti

- Idem na chatu na Hornú Nitru a tam budeme celé Vianoce. Prídu nás pozrieť aj príbuzní a tešíme sa, dúfam, že na biele Vianoce. No, samozrejme, nebude to celé iba o rodine. Pôjdem sa pozrieť aj do väznice pre mládež v Sučanoch pri Martine, kde mám prichystanú návštevu.

Vnútorná očista v exotike

László Sólymos (50), minister životného prostredia

- Vianoce sú čas, keď si konečne môžem užiť rodinu. Budem ich tráviť v rodinnom kruhu a užijem si deti. Medzi sviatkami plánujeme spoločne vycestovať niekam do tepla. Chcel by som ísť tam, kde je pokoj. Máme vytypované jedno miesto na Srí Lanke, kde by sme chceli vyskúšať alternatívnu medicínu ajurvédu - očistnú kúru. Viacerí ľudia mi to vychválili, tak to chcem vyskúšať na vlastnej koži.

Chrbát ohrozuje lyžovačku

Peter Žiga (46), minister hospodárstva

- Ja tradične už niekoľko rokov trávim Vianoce v Košiciach u mojich rodičov s celou rodinou a budem na východe krajiny počas celých vianočných sviatkov, ako aj novoročných. Trošku mám problém s chrbtom, tak ešte neviem, či tento rok dáme nejakú lyžovačku. Minulý rok som to skúsil po dvadsiatich rokoch a nebolo to úplne zlé, takže uvidím, či mi to zdravie dovolí.