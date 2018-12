Švédsky klub ponúka netradičný darček: Kúpte si kúsok nášho kapitána!

Švédsky futbalový majster AIK Štokholm ponúka naozaj neobvyklý vianočný darček pre skalných fanúšikov.

Na Vianoce su môžu priaznivci zakúpiť kryštalizovanú DNA legendárneho kapitána klubu Nilsa-Erica Johanssona (38). Ten bol vo februári nútený odísť do dôchodku pre srdcovú vadu. Genetický materiál, ktorý si môžu zakúpiť za 3499 švédskych korún (asi 340 €) vydrží až päťsto rokov.

"Je to ako Jurský park, za 500 rokov možno uvidíte behať po svete množstvo Johanssonov," vtipkuje bývalý futbalista v rozhovore pre BBC. "Nie je to 100% moja DNA, skôr by som povedal, že 99%. Nebudete preto môcť dať moju DNA na miesto zločinu, pretože by sa nezhodovala dokonale," vysvetlil bývalý obranca, ktorý si evidentne premyslel všetko veľmi podrobne predtým, ako klubu na netradičnú požiadavku dal súhlas.

Jeho žena je s tým vraj v poriadku. Podľa slov bývalého hráča Blackburnu, Leicestru či Norminbergu jej už definitívne stačia 3 deti vyrobené z jeho DNA. Celkovo majú fanúšikovia k dispozícií 317 skúmaviek. Časť z predaja pôjde aj na jednu zo švédskych charitatívnych organizácii.