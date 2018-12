Tréner Sarri je nekompromisný: Žiadne Vianoce v Chelsea nebudú!

FC Chelsea je v anglickej Premier League na štvrtom mieste a stále môže pomýšľať aj na celkový triumf. Dúfajú, že bodovú stratu na vedúci FC Liverpool sa im ešte podarí stiahnuť.

Tréner "Blues" Maurizio Sarri (59) je preto nekompromisný. Od hráčov vyžaduje tvrdé nasadenie aj počas sviatkov. Nechal sa dokonca počuť, že Vianoce v Chelsea ani nebudú! Počas Štedrého dňa naordinoval svojim zverencom dokonca tréning.

"Pre nás nie sú žiadne Vianoce. My hráme každé tri, či štyri dni. Preto nemáme ani Vianoce. Záleží len na zápasoch. Máme zápas aj 26. decembra. Čaká nás Watford. Preto máme tréning aj 24. a 25. ráno," povedal tréner pre britský the Sun. Zdá sa, že Sarri to myslí s útokom na titul naozaj vážne.