Súperenie v slalome pokračuje: Shiffrinová sa vyjadrila na Vlhovej adresu

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová opäť predviedla famózny výkon. V slalome Svetového pohára vo francúzskom Courcheveli ju zdolala iba Američanka Shiffrinová.

Petre tak patrí druhé miesto v celkovom poradí Svetového pohára, rovnako tak je druhá aj v hodnotení slalomu. Obom rebríčkom kraľuje fenomenálna Mikaela Shiffrinová. Štvrtý slalom sezóny bol však veľmi tesný. V súčte oboch kôl mala Američanka na Petru k dobru iba 29 stotín sekundy.

"Druhé miesto je, samozrejme, pekné. Som však stále druhá a stále sa pokúšam zlepšiť. Mikaela dnes išla naozaj rýchlo. Viem, že na poslednom úseku je vždy rýchla a môže ma predstihnúť. Keď však človek čaká v cieli, tak stále verí v zdarný koniec," povedala Petra Vlhová podľa webu laola1.at.

Mikaela však svoju súperku vychválila. "Petra dnes jazdila lepšie ako ja, no mne sa aj s kúskom šťastia podarilo zvíťaziť. Keď som prišla do cieľa a videla na tabuli mínus-plus-mínus, tak som si pomyslela: 'Ó nie, som za ňou.' Až neskôr mi došlo, že som vpredu ja. Nesústredila som sa na to, že mám šancu na päťdesiaty triumf v SP, iba na samotné preteky. Inak by ma to mohlo negatívne ovplyvniť. V Courcheveli sa mi jazdí dobre, fanúšikovia vytvorili super atmosféru," komentovala Shiffrinová aj v priamom prenose Eurosportu.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Courchevel (Fr.) - sobota - výsledky:

Slalom žien (1. + 2. kolo): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:36,72 min, 2. Petra Vlhová (SR) +0,29 s, 3. Frida Hansdotterová (Švéd.) +0,37 , 4. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,14, 5. Katharina Liensbergerová (Rak.) +1,30, 6. Nina Haverová-Lösethová (Nór.) +1,49.

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 13 z 38 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 889 bodov, 2. Petra Vlhová (SR) 388, 3. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 367, 4. Nicole Schmidhoferová (Rak.) 359, 5. Michelle Gisinová (Švaj.) 316, 6. Wendy Holdenerová (Švaj.) 310.

Poradie SP v hodnotení slalomu (po 4 z 12 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 400 bodov, 2. Petra Vlhová (SR) 320, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) 195, 4. Frida Hansdotterová (Švéd.) 171, 5. Katharina Liensbergerová (Rak.) 149, 6. Nina Haverová-Lösethová (Nór.) 130.