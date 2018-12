Hana Zagorová sa najviac teší na varenie a vypekanie: Nebudú chýbať ani rôzne špeciality

Česká speváčka Hana Zagorová bude na Vianoce okrem kapustnice a kapra pripravovať aj karbonátky a na jej sviatočnom stole nebudú chýbať ani dva zemiakové šaláty.

„Zvyčajne robievam aj rybaciu sekanú, no tú tento rok vynechám, pretože budú s nami aj naši slovenskí príbuzní a tí ju moc nemusia. Teším sa, ako budem variť, piecť a starať sa. A na prvý sviatok vianočný pôjdeme na obed niekam do reštaurácie. Dúfam, že si to všetko užijeme,“ poznamenala v rozhovore pre agentúru SITA.

Charizmatickú speváčku zároveň teší, že bude Štedrý deň po dlhšom čase tráviť v Prahe. „Minulý rok a aj roky predtým sme ich trávili v Košiciach, pretože Štefan (operný spevák Štefan Margita, speváčkin manžel, pozn. red.) tam má dvoch bratov a mal tam aj maminku, ktorá, bohužiaľ, tento rok zomrela, takže sa teraz presunieme všetci do Prahy. A musím priznať, že sa aj trochu teším, že po rokoch tú Prahu na Štedrý deň uvidím,“ uviedla Zagorová, ktorá si k Štedrému dňu praje len jedno.

„Môj otec každý rok pri štedrovečernej večeri hovoril ‘Panebože, daj, aby sme sa budúci rok zase všetci zišli pri jednom stole ako teraz.‘ To si človek uvedomuje až rokmi, aká je to veľká prosba a veľká pravda. Teraz to pocítime o to viac, keď bude pri tom stole o tú maminku menej," podotkla populárna interpretka. „Takže ja si želám najmä zdravie a zdravie a zdravie. Človek ho do určitého veku berie ako samozrejmosť, no nie je to skutočne vždy tak a s pribúdajúcimi rokmi je čoraz cennejšie,“ dodala.