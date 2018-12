Fantastická Vlhová bude po 1. kole útočiť na pódium: Na Shiffrinovú stráca len kúsok!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po 1. kole sobotného slalomu Svetového pohára v Courcheveli na druhej pozícii. Odstup 0,04 sekundy na vedúcu Američanku Mikaelu Shiffrinovú jej dával dobrú šancu zabojovať v 2. kole (13.30 h) aj o víťazstvo. Na tretiu priečku sa zaradila Rakúšanka Bernadette Schildová (+0,26 s).

Vlhová štartovala vo francúzskom rezorte s jednotkou a svojou typickou silovou jazdou stanovila čas, s ktorým sa mohli porovnať ďalšie elitné slalomárky. Prekonala ju jedine Shiffrinová, tá spravila vo vrchnej pasáži dve chybičky, ale predviedla plynulý záver, vďaka čomu si vypracovala aspoň minimálny náskok na svoju najväčšiu konkurentku. K tejto dvojici sa už priblížila iba Schildová, ostatné lyžiarky už boli vyše polsekundy za Američankou.

"Keď som prišla do cieľa, nebola som spokojná. Robila som drobné chyby, keby som sa ich vyvarovala, bola by som oveľa rýchlejšia. Potom však prichádzali ďalšie dievčatá a videla som, že to nebolo také zlé. Viem, kde mám medzery, v 2. kole sa vynasnažím ísť naplno a nezopakovať chyby. Mikaela je na túto pozíciu zvyknutá, sú to len štyri stotinky, ale aj to je veľa. Ešte sa môže stať čokoľvek," povedala Vlhová v cieli 1. kola pre RTVS.