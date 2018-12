Španielska loď zachránila pri Líbyi takmer 300 migrantov, medzi nimi aj tehotné ženy a dojčatá

Plavidlo španielskej nevládnej organizácie Proactiva Open Arms zachránilo v piatok v mori pri Líbyi takmer 300 migrantov z troch lodí, ktoré sa ocitli v núdzi. Organizácia o tom informovala na twitteri.

Zatiaľ nie je jasné, kam loď sa zachránenými migrantmi zamieri. V podobných prípadoch z poslednej doby stredomorské štáty vylodenia migrantov odmietali a spory medzi Talianskom, Maltou a Španielskom často trvali aj dlhšie ako týždeň. "Iba 24 hodín po vyplávaní na Stredozemné more zachránila Open Arms na otvorenom mori dve lode, ktorým hrozilo, že sa potopia. Bolo na nich viac ako 200 ľudí, vrátane tehotných žien, dojčiat a detí," uviedol zakladateľ mimovládnej organizácie Oscar Camps. Neskôr informoval ešte o tretej zachránenej lodi, na ktorej palube bolo 29 žien, päť detí a 56 mužov.

Hovorkyňa Open Arms Laura Lanuzaová agentúre AP oznámila, že medzi zachránenými sú tri tehotné ženy, šesťmesačné dojča a sedemročný chlapec.

Loď Proactiva Open Arms je jedným zo štvorice plavidiel, s ktorých pomocou nevládna organizácia riadi záchranné operácie na mori pri líbyjských brehoch. Lode obnovili činnosť koncom novembra, keď predtým svoje misie obmedzili kvôli postupu novej talianskej vlády. Tá presadzuje tvrdý postup voči migrantom a nechala uzavrieť prístavy pre ich lode. Mimovládne organizácie majú aj kvôli postoju Talianska teraz veľké problémy s vylodením zachránených migrantov, ktorých európske štáty nachádzajúce sa najbližšie k miestu záchrany odmietajú prijať. Naposledy takýto spor začiatkom decembra viac ako týždeň riešili vlády v Taliansku, na Malte a v Španielsku, keď španielska rybárska loď zachránila 11 migrantov. Nakoniec sa zachránení vylodili na Malte, avšak pod podmienkou, že ich neskôr prevezmú španielske úrady.

Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) priplávalo tento rok do polovice decembra do Európy cez Stredozemné more 113 145 ľudí, vlani to bolo v rovnakom období 168 258 ľudí. Pri pokuse dostať sa do Európy tento rok prišlo o život alebo je nezvestných viac ako 2 200 ľudí.