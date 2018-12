Paulína napriek skvelému výkonu nie je spokojná: Toto si prajem pod stromček

Spočiatku pomerne husté sneženie 96 biatlonistkám na štarte sťažovalo beh i mierenie na strelnici. P. Fialková (strelecká bilancia 0-0) mierila ležmo presne a vyšvihla sa po 'ležke' na prvé miesto.

Udržala sa tam dovtedy, kým ju nepreskočila Nórka Olsbu Röiselandová a neskôr Švajčiarka Häckiová.Z jej súperok Talianka Vittozziová nevybielila posledné dva terče, dvakrát minula terč aj Ruska Jurlovová a čakalo sa potom najmä na Nórku Röiselandovú, ako zvládne 'stojku'. Chybu neurobila a na medzičase hneď po nej viedla pred slovenskou biatlonistkou o 8,5 sekundy. Severanka bežala výborne a zdolala P. Fialkovú v cieli o 6,2 sekundy. Pre 28-ročnú Nórku, striebornú na ZOH v Pjongčangu, to znamenalo premiérové víťazstvo v kariére., s číslom 84 sa však vrátila impozantne do kolotoča SP dvojnásobná olympijská víťazka Nemka Dahlmeierová, ktorá ju z druhej priečky posunula na tretiu.

P. Fialková sa šiestykrát zo šiestich pretekov objavila túto zimu v top desiatke a štvrtý raz v kariére vyskočila na medailové pódium, prvý raz však v šprintérskej disciplíne.

Paulínu Fialkovú sprevádza túto sezónu veľké sebavedomie, čo sa prejavilo aj v rozhovore pre RTVS. "Tak maximálne spokojná nie som, chcela som zvíťaziť, najmä keď som všetky terče trafila. Výsledok je však pekný a ja sa z neho teším. Naďalej sa budem snažiť, aby som konečne zvíťazila, dúfam, že takýto vianočný darček si stihnem pribaliť. Na trati sa žiadalo vydať veľa síl, trať bola s novým snehom mäkkä, borila sa, ja som si však na takýto podklad navykla už v príprave. Na strelnici bol veľký tlak, spôsobený búrlivou atmosférou, ja som sa proti nemu vedela obrniť. Lyže poslúchali, vzhľadom na podmienky boli dobre pripravené."

Anna Murínová, trénerka sestier Fialkových, Paulínu pochválila slovom - bravúrne. "Niet čo vytýkať, naozaj to zvládla perfektne, či už na trati, alebo na strelnici. V snežení a daždi to bolo pre všetky zložité, ja len dúfam, že pod vianočný stromček si ešte stihne Paula pribaliť aj ten najočakávanejší darček, víťazstvo, má na to ešte dva pokusy."