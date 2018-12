Andrej Danko hovorí o kandidatúre na prezidenta, politológ si klope na čelo: Politická anomália!

Dlhé mesiace sa skloňuje otázka, koho vlastne postavia do prezidentských volieb najsilnejšie koaličné strany. Smer vraj kandidáta má, ale povie ho až tesne pred voľbami, za SNS zase podľa slov predsedu Andreja Danka (44) nechce kandidovať nikto.

Šéf parlamentu tak oznámil, že to môže zostať na jeho pleciach, ale nebude robiť žiadnu kampaň. Má vôbec šance dostať sa do druhého kola? Prezidentské voľby sa uskutočnia s veľkou pravdepodobnosťou v polovici marca. Doterajší zoznam kandidátov nemá jasného favorita najmä preto, že Miroslav Lajčák zatiaľ odmieta potvrdiť svoju kandidatúru.

Situácie sa tak chopil Danko, ktorý sa ponúka za kandidáta národniarov. Vyzerá to však tak, že sa mu do toho príliš nechce. „Nikto nechce kandidovať za SNS. A nemáme ambíciu v prezidentských voľbách uspieť. Pre nás sú skôr dôležité európske voľby. Ak však dostanem od predsedníctva SNS úlohu reprezentovať stranu v prezidentských voľbách, tak vopred hovorím, že do žiadnej kampane ani diskusií nepôjdem. Budem to brať ako povinnú jazdu,“ uviedol Danko, ktorý chce viesť pasívnu kampaň.

Národniari však podľa neho majú povinnosť ponúknuť svojho adepta na prezidenta, keďže sa nepodarilo nájsť spoločného koaličného kandidáta. Danko neočakáva podporu od koaličného partnera zo Smeru. „Nikdy sme sa o tom nebavili. Smer-SD bude mať na 100 percent svojho kandidáta, ale koho, to neviem,“ vyhlásil Danko s tým, že neočakáva, že uspeje vo voľbách a stane sa prezidentom.

„Chcem, aby strana mala v roku 2020 viac percent ako v roku 2016. Aby som mal väčšiu politickú silu. Mám veľkú víziu, ktorú chcem realizovať, a prezident nemá tie kompetencie. V prieskumoch môžeme vychádzať celkom slušne, ale určite nevychádzame na víťaza. Tí sú jasní,“ dodal.

Ide o politickú anomáliu

Ján Baránek, politológ

Otvoriť galériu Ján Baránek Zdroj: anc

- Ide o politickú anomáliu a šéf SNS by mal radšej zvážiť kandidatúru, ak nechce voľby vyhrať. To je zbytočné, aby to takto robil, lebo keď niekto ide do volieb s tým, že nebudem nič robiť a budem mať pasívnu kampaň, tak to je proti logike. Mali by vybrať niekoho, kto chce robiť kampaň a kto chce vyhrať, to je základné pravidlo volieb. Pokiaľ to bude takto pro forma, aby SNS mala kandidáta, tak je to samoúčelné a veľmi zlý postoj.