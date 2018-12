Aké menu budú mať odsúdení na Štedrý deň v base? Boss Černák môže na jednu pochúťku rovno zabudnúť

Patria medzi najznámejšie a najstráženejšie väzenia na Slovensku. Za mrežami v Ilave a Leopoldove si odpykávajú najtvrdšie a najprísnejšie tresty beštie, ktorých ohavné činy otriasli celým Slovenskom.

Pre desiatky väzňov múry týchto väzníc sa stali doživotným domovom. Drvivá väčšina z nich už dlhé roky pozná, ako vyzerajú vianočné sviatky za mrežami i ako tam chutí štedrá večera. Z čoho však bude pozostávať celodenné menu Mikuláša Černáka, Ondreja Riga či Branislava Adamča tento rok? Na stole v slovenských väzniciach na štedrovečernú večeru nechýba klasické menu, ako je kapustnica, majonézový šalát a vyprážaná ryba.

„Osobitnou súčasťou zaobchádzania s väznenými osobami je zabezpečenie zmysluplných aktivít realizovaných počas vianočných a novoročných sviatkov. Všetky tieto aktivity musia rešpektovať účel výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody i z neho vyplývajúce obmedzenia. Odsúdení na doživotný trest odňatia slobody budú môcť tráviť sviatočný čas počúvaním rozhlasových relácií, sledovaním televíznych programov, čítaním kníh, hraním spoločenských hier, prípadne ďalšími individuálnymi záujmovými aktivitami. Taktiež sa môžu zúčastniť náboženských aktivít,“ povedal Adrián Baláž, riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Vianočné menu na celý deň v Leoplodove

Raňajky: med kusový, tuk rastlinný porciovaný, čaj, chlieb, vianočka

Obed: rybacia polievka, šošovicový prívarok, varené vajce

Večera: vyrážané rybie filé, zemiakový šalát, ovocie, keks - kapustnica nebude

Mikuláš Černák

Odpykáva doživotie za vraždy v 90. rokoch. Skupina, ktorej šéfoval, fungovalav rokoch 1993 až 1997, keď sa prihlásil na polícii. Za mrežami je už viac ako 20 rokov. Podľa vlastných slov chce spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri objasnení 32 mafiánskych vrážd. Dlhé roky si odpykával trest v Ilave, v súčasnosti je za mrežami v Leopoldove.

Ondrej Rigo

Najhorší sériový vrah v histórii Slovenska, známy aj ako ponožkový vrah. Do amnestie v roku 1990 bol desaťkrát súdený za majetkovú trestnú činnosť. Sedel až šesťkrát. Hroznú sériu vrážd uskutočnil od júna 1990 do marca 1992. Zavraždil a následne znásilnil 8 žien od 22 do 88 rokov – dve v Mníchove, jednu v Amsterdame a päť v Bratislave, pričom zabil aj malého syna jednej z obetí. Odsúdený na doživotie.

Miroslav Borbély

V roku 2008 Miroslav Borbély spolu so svojím komplicom vylákali do opusteného domu a následne zastrelili Erika († 35) a jeho priateľku Miroslavu († 22), s ktorými spoločne podnikali. Obete zabalili do igelitov a hodili do vyschnutej studne za domom v dedine Kolta (okr. Nové Zámky). Borbély cez ich kreditné karty postupne vytiahol z bankových účtov 28-tisíc eur. Nakoniec dostal doživotie.

Vianočné menu na celý deň v Ilave

Raňajky: chlieb, kakao, vianočka, med

Obed: polievka šošovicová kyslá, makové vianočné pupáčiky, ovocie, keks

Večera: vianočná kapustnica, vyprážané rybie filé, zemiakový šalát s majonézou

Branislav Adamčo

Doživotie si tento brutálny netvor z Veľkých Kapušian odpykáva od roku 2016 za viaceré vraždy. V roku 2000 za bieleho dňa rozstrieľal Mariána Karcela, ktorý bol korunným svedkom proti Mikulášovi Černákovi, pred jeho vlastným domom. V roku 2004 uškrtil ťažným lanom železničiara Arpáda Nistora. Uznali ho vinným aj z vraždy Jaroslava Baláža v roku 2001 a obžalovaný je z dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave v roku 2004, pri ktorej dostal ranu istoty zblízka aj desaťročný chlapec.

Tibor Polgári

Hlavný aktér leopoldovského masakra piatich dozorcov z roku 1991 Tibor Polgári je slovenským väzňom, ktorý je nepretržite najdlhšie za mrežami. Polgári je vo väzení od marca 1984, keď ešte pred spomínaným masakrom v Leopoldove bol odsúdený za lúpež a vydieranie na deväťročný trest a následne za pokus o útek a vraždu dozorcov v roku 1993 na doživotie. Tibor Polgári požiadal tento rok o prepustenie z väzenia. Sudca jeho žiadosť zamietol.

Ľubor Masár

Trnavčan s komplicom Molnárom v auguste 1990 znásilnili a zavraždili Holanďanku Gabriellu Widdershoven – Groen († 27), jej manžel ich vyčíňanie prežil. Podľa znaleckého posudku Masár je ukážkovým knižným prípadom psychopata. V januári 1992 trestný senát Mestského súdu v Bratislave Masára s kumpánom odsúdil na doživotie. Bol to prvý porevolučný rozsudok s doživotným trestom ešte v bývalom Československu.