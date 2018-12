Španiel Luis sedí vo vyšetrovacej väzbe na Slovensku už 2 roky: Sexuálne zneužíval postihnutého syna?!

Jediný Španiel, ktorý je momentálne vo väzení na Slovensku, si v base posedí aj na Vianoce a Nový rok. Luis Vadi Larraceleta (49) je obvinený z nebezpečného vyhrážania a zo sexuálneho zneužívania.

Španiela pred dvoma rokmi odsúdil Okresný súd v Poprade na 13 mesiacov za vyhrážanie. Sexuálne zneužívanie voči jeho postihnutému synovi podľa senátu nebolo dokázané. Cudzinec je napriek tomu vo vyšetrovacej väzbe už dva roky. Krajský súd v Prešove pre nezrovnalosti v posudkoch pôvodný rozsudok zrušil a prípad vrátil späť na okres. Larraceleta všetko popiera.

Muž má slovenskú družku, ktorá je bývalou šampiónkou v kickboxe a tá ho udala. V deň, keď ho brali do väzby, od nej na rozlúčku utŕžil kopanec do hlavy.povedal Španiel, ktorý žil s družkou a chorým synom na Slovensku. Tvrdí, že sa nedopustil ani zneužívania.” tvrdí cudzinec, ktorý neovláda angličtinu ani slovenčinu.

Na súde ho ex offo zastupuje advokát Patrik Benčík, ktorý vie po španielsky a oslovila ho španielska ambasáda. „Verím klientovi, že to nespáchal. Keď to správne vykonštruujete, môže každý človek skončiť vo väzbe. Prekáža mi, že muž je už dva roky vo väzbe. Myslím si, že keby nebol cudzinec, už je vonku. Jeho štátna píslušnosť nesmie byť dôvodom väzby,” uzavrel obhajca. Konečný verdikt by mohol padnúť v prvej polovici januára.