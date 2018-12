Rebelský novinár Paľo Rýpal záhadne zmizol: Ťažké rozhodnutie rodiny po 10 rokoch

Stratili nádej. Rodina nezvestného novinára Paľa Rýpala, ktorý by sa tento rok dožil päťdesiatky, sa odhodlala na radikálny krok. Po desiatich rokoch od jeho zmiznutia a desať mesiacov po vražde novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) definitívne prestali dúfať, že ich milovaný syn môže žiť niekde v utajení v zahraničí.

Paľo totiž nemal povahu, ktorá by nechala rodinu, na ktorej tak lipol, žiť v mučivej neistote. Pokúsil by sa aspoň o nenápadný kontakt. Nič také sa však doteraz nestalo. Investigatívneho novinára s rebelskou povahou a s túžbou po pravde mnohí poznali najmä z televíznych reportáží, v ktorých odhaľoval zločin na Slovensku.

To sa Paľovi Rýpalovi zrejme stalo osudným. Rodák z Rajca zmizol nečakane ako 39-ročný v apríli 2008 za záhadných okolností z prenajatého bratislavského bytu, kde zanechal list na rozlúčku. „Je mi to veľmi ľúto, ale iné východisko som nenašiel,“ stálo v ňom s mrazivým odkazom pre domácu: „Moje veci môžeš vyhodiť.“ Rodina verila, že sa na nejaký čas potreboval vypariť.

„Mysleli sme si, že odišiel niekde do zahraničia, pretože som mala informácie, že si vybavoval doklady a chcel zmiznúť,“ hovorí Paľova sestra Iveta. „Povedal mi – raz zmiznem a tri roky o mne nebudete počuť,“ spomína jeho otec Pavol (76).

Našiel sa hrob?

Keď však vo februári zavraždili Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú († 27), pochopili, že ešte pred nimi mohol byť popravený kvôli svojej práci aj ich syn. „Paľo mi hovoril, že je na linke s Černákom. Nechápala som, ako si môže volať s mafiánom, ktorý je v base,“ spomína novinárova kamarátka Jana.

Neskôr, keď zmizol, sa informovala o ňom u známeho trenčianskeho právnika: „Povedal, že mi môže dať informácie, ale si musím zabezpečiť azyl mimo Európy,“ hovorí. Paľov kamarát a kolega Peter Nôta tvrdí, že Paľo mohol mať informácie ohľadom zmeniek v súvislosti s Markízou a Jánom Duckým.

Nevylučuje ani to, že objednávateľom vraždy môže byť niekto, kto si zaplatil aj likvidáciu Kuciaka. Najnovšie označil, že miestom, kde je pochovaný Paľo, by mohlo byť okolie penziónu Havran v Zázrivej. „Hovorí sa to, boli tam vtedy vykopané také rigoly, ale ktovie, či je to pravda. Paľo tam chodieval,“ potvrdil nám starosta Zázrivej Matúš Mních.

Práve na tomto mieste v studni, ktorú medzitým z bezpečnostných dôvodov zamurovali, sa podľa sestry Ivety našla aj Paľova zelenooranžová bunda. „Chceme ho vyhlásiť za mŕtveho a možno to dovolí polícii konať,“ povedala mama Matilda (69).

Na tento krok sa odhodlávajú pár dní pred Paľovými 50. narodeninami. Potom už ostáva čakať na správu, či sa na označenom mieste telo novinára nachádza, alebo nie. Ak áno, Paľova rodina by potom mohla svojho príbuzného dôstojne pochovať.