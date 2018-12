Ďalší poplach v Londýne: Na letisku Gatwick sa opäť nelieta!

Letisko Gatwick južne od Londýna preventívne opäť zastavilo prevádzku v reakcii na nepotvrdené správy, že nad letiskovou plochou bol znovu videný dron. Informujú o tom britské médiá.

Kvôli rovnakému problému sa na Gatwicku nelietalo od stredajšieho večera do piatkového rána, čo narušilo plány viac ako 100 000 pasažierov. V piatok ráno vedenie letiska obnovilo prevádzku, hoci úradom sa nepodarilo problémové drony zneškodniť ani dolapiť ich pilota či pilotov.

Polícia aj šéf letiska počas uzávierky hovorili o cielenej sabotáži, lebo drony sa objavovali opakovane a údajne vždy v okamihu, keď mala byť runway opäť otvorená. Pred piatkovým možným návratom bol diaľkovo ovládaný stroj naposledy na Gatwicku videný vo štvrtok okolo 23:00 SEČ, uvádza agentúra Reuters.

Médiá predtým informovali, že v snahe zabrániť ďalším problémom bola na letisku nasadená vojenská technika, ktorá zrejme dokáže dron vystopovať a tiež narušovať komunikáciu s osobou, ktorá ho ovláda. "Máme tu teraz opatrenia, s ktorými ... by sme mali byť v oveľa lepšej pozícii, aby sme dron mohli sledovať a chytiť," citovala televízia Sky News Stevea Barryho z polície grófstva Sussex.

Úrady teraz podľa spravodajskej spoločnosti BBC pracujú s hypotézou, že prevádzku na Gatwicku v posledných 48 hodinách nenarušoval iba jeden stroj. Tiež preverujú variant, že za snahou ochromiť letisko stojí viacero ľudí. Čo sa týka motívu, zatiaľ žiadnu možnosť nevylučujú. "Nie je to teroristický incident v konvenčnom zmysle, je to prípad narušenia takého typu, aký sme doteraz v tejto krajine nezažili a nezažili ho ani iné krajiny," povedal britský minister dopravy Chris Grayling. Na otázku, či by mohlo ísť o environmentálny protest, odpovedal, že je to "samozrejme jedna z možností", ale "v tejto chvíli skutočne nevieme".