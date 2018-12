Laura, ktorej rakovina zobrala oba prsníky, sa odfotila hore bez: Úplne nahá a bez cenzúry!

Žena poslala jasný odkaz všetkým, ktorí sa jej posmievali za plochý hrudník.

Laura Owens mala 31 rokov, keď jej kvôli rakovine museli odobrať oba prsníky. Na Facebooku zdieľala fotografie s jasným odkazom pre niekoľkých mužov, ktorí sa jej vysmievali. "Som silná žena, nie sexuálny objekt," napísala.

V roku 2012 jej odobrali prsníky, no rozhodla sa pre implantáty. Na tie však jej telo zareagovalo veľmi zle, preto si ich nechala vybrať a zostala s plochým hrudníkom. Laura je učiteľkou jogy a po nepríjemných komentároch dvoch mužov sa rozhodla vykričať do sveta, že po všetkom, čím si musela prejsť, ju nič podobné nerozhodí.

Kráska je šťastná, že nepodľahla tlaku okolia na to, aby si dala nejakú výplň do hrudníka. Dôležité su pre ňu celkom iné hodnoty a nie to, ako vyzerá. "Som hrdá na to, že sa zaujímam o iné veci ako všetci ostatní," cituje jej slová portál Mirror.