Kategória Športová legenda sa rozrástla o ďalšieho člena: Pocta pre Stanislava Kropiláka

Od roku 2010 patrí k ankete Športovec roka aj kategória Športová legenda, ktorej cieľom je pripomenúť tie najslávnejšie osobnosti z minulosti.

Prvý v nej zožal veľký potlesk boxer Zachara, po ňom hokejista Golonka, futbalista Adamec, hádzanár Frolo, atlétka Šuranová-Kucmanová, krasokorčuliar Divín, športová gymnastka Némethová-Krajčírová a atlét Pribilinec. V roku 2018 tú poctu získal najlepší slovenský basketbalista 20. storočia Stanislav Kropilák (63), ktorému nielen kamaráti inak ako Killy nepovedia.

Patril medzi najlepších basketbalistov Európy a zároveň medzi širšiu svetovú špičku. Má tri cenné kovy z ME a zahral si aj proti Michaelovi Jordanovi. Pritom pôvodne ani nemal byť basketbalistom...

„Plával som štyri roky a vyzeralo to tak, že mi to pôjde a že v tom môžem niečo dosiahnuť. Lenže potom som trošku vyrástol a začali ma lákať tréneri basketbalu,“ prezradil Kropilák, ktorý v súčasnosti šéfuje Interu Bratislava.

Zostal verný Interu

V žlto-čiernom drese získal štyri československé tituly, piaty pridal ako člen RH Pardubice, kde vojenčil. Pivot vysoký 208 cm patril k oporám československej reprezentácie. Cení si najmä striebro, najmä preto, že v Stuttgarte 1985 patril tím ČSSR k najstarším...

„Basketbal je pre mňa najkrajšia kolektívna hra na svete,“ pridal ešte Killy, ktorý hrával do 41 rokov.

Iba občas mu hlavou prebleskne, čo by sa stalo, keby sa mu do cesty nepostavilo koleno... „Po olympiáde v Montreale v roku 1976, kde sa mi vydaril zápas proti Američanom, ma chcela univerzita Wake Forest. Mohol som byť prvý športovec z ČSSR, ktorý pôjde oficiálne študovať a športovať do USA,“ vysvetlil Kropilák, ktorý mal pre štart v USA zelenú. Jeho koleno mu však vypovedalo poslušnosť...

Kto je Kropilák

nar. 10. júna 1955 v Kremnici

najlepší basketbalista Slovenska 20. storočia

päťnásobný najlepší basketbalista ČSSR, desaťkrát najlepší basketbalista Slovenska, vicemajster Európy 1985 a bronzový medailista z ME 1977 a 1981

dvojnásobný účastník OH (1976 - 6. miesto, 1980 - 9. miesto) a MS (1978 - 9. miesto, 1982 – 10. miesto)

15x si zahral vo výbere Európy

4x majster ČSSR s Interom Bratislava, raz s Pardubicami.