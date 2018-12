Najšialenejšie vianočné tradície vo svete: Kolieskové korčule, ale aj stromček plný pavučín

Vianočné zvyky vo svete sú veľmi rôznorodé. V každej krajine ľudia veria na iné tradície a povery. Prečítajte si najtypickejšie zvyky, ktoré najkrajším sviatkom v roku dodávajú tú správnu atmosféru.

1. Slovensko

I keď to, aké zvyky sa vykonávajú počas Štedrého dňa, záleží taktiež od regiónov, veľmi typické pre celé Slovensko je vkladanie šupinky z kapra pod obrus či do peňaženky, ktorá im má priniesť šťastie a bohatstvo. Mnoho rodín taktiež po večeri vloží sviečku do orechovej škrupinky a nechá ju plávať po hladine. Komu sa sviečka potopí, ten má v budúcom roku zomrieť.

2. Taliansko

V tejto krajine prináša darčeky čarodejnica Befana, ktorá prichádza na metle. Prichádza však až 5. januára a sladkosti a iné drobnosti nosí deťom cez komín.

3. Ukrajina

Pavučina vo vianočnom stromčeku je úplne bežná. Má priniesť do domu šťastie. Pavučiny bývajú, samozrejme, umelé. Tento zvyk pochádza z legendy o chudobnej rodine. Matka počas leta našla na dvore vianočný stromček, avšak nemala peniaze na to, aby ho ozdobila. Keď sa s deťmi na druhý deň zobudili, stromček bol krásne ozdobený trblietavými pavučinami.

I keď v Taliansku púšťajú čarodejnicu bez problémov do domov a malé deti sa z jej príchodu tešia, v Nórsku je to presne naopak. Ľudia skrývajú svoje metly, aby im ich žiadna čarodejnica nemohla ukradnúť. Tým jej zabránia v zlej mágii.

5. Venezuela

V tejto juhoamerickej krajine je najtypickejšou činnosťou počas Vianoc korčuľovanie. Vedeli ste, že od 16. do 24. decembra sú mnohé ulice uzavreté autám a premávajú sa na nich ľudia na kolieskových korčuliach?

6. Island

Na Islande začínajú vianočné oslavy už 13 dní pred Štedrým dňom. Podľa legendy žije v istom pohorí obryňa, ktorá má 13 synov, zlých škriatkov. Tí začínajú po jednom schádzať do miest a dedín a berú neposlušné deti. Treba si dávať pozor aj na zlú čiernu mačku, ktorá zje každého, kto na Vianoce nedostane ani jeden kus oblečenia.

7. Švédsko

Švédi oslavujú 13. decembra svätú Luciu, patrónku svetla. Podľa tradície sa najstaršia dcéra oblečie do dlhých bielych šiat, dá si na hlavu korunu z lístia a sviečok a chodí do každej izby, do ktorej prináša svetlo a všetkým členom rodiny dá kávu a sladkosti.

8. Austrália

V slnečnej Austrálii môžu o snehu iba snívať. Namiesto toho si ľudia chodia užívať na pláže a 24. decembra sa konajú tradičné preteky Santov v rôznych športových disciplínach.

V Portugalsku nemôže na stole chýbať tanier navyše, ktorý symbolizuje človeka, ktorý rodine veľmi chýba. Tým sa vyjadruje nádej a viera, že jeho duša je na dobrom mieste. Viacero európskych krajín má podobný zvyk.

10. Holandsko

V Holandsku oslavujú Sinterklaasa. Je to muž, ktorý v polovici novembra príde na lodi zo Španielska. Holanďania ho vítajú básničkami a piesňami až do 5. decembra, kedy im rozdá darčeky. Nechodí však sám, ale má aj pomocníka - Čierneho Petra, ktorý sa znázorňuje s veľkým bielym golierom a tvárou namaľovanou na čierno.