Vinczeová priznala, že tento rok blízkym darčeky možno nekúpi: Dilema, z ktorej má hlavybôľ

Z vymýšľania vhodných darčekov má hlavybôľ! Adela Vinczeová (38) je síce pohotová moderátorka, ale pokiaľ príde reč na vianočné prekvapenia pre najbližších, lapá vydesene po dychu.

Hviezda markizáckej Chart Show či relácie RTVS Trochu inak si totiž láme hlavu, čím potešiť pod stromčekom svojho manžela Viktora Vinczeho (27), rodičov i svokrovcov. Pre známu blondínku je tak obdobie najkrajších sviatkov v roku poriadne stresujúce, a preto sa rozhodla ošemetnú situáciu vyriešiť ráznym krokom!

Vinczeová prežije Vianoce s rodinou. Vrásky na čele jej však spôsobujú bežné sviatočné aktivity. „Nemám ešte ani jeden darček a každý rok to minimalizujem, tak­že možno ani žiadne nebudú,“ zúfa Adela. „Ja fakt neviem, čo by sme si mali dávať. Všetci už máme všetko, čo potrebujeme, takže naozaj neviem, čo iné si ešte darovať,“ šomre bezradne. Napokon sa vynájde.

„Našich asi plánujeme vziať na nejaký výlet. Chodievame spolu do divadla celé rodiny, lístky do divadla si dávame, skôr investujeme do vecí, ktoré nás spájajú, o nejakom trávení spoločného času,“ zachráni Vinczeová tohtoročné vianočné obdarúvanie sa.