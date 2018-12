Prezident Andrej Kiska vo veľkom rozhovore: Rozumiem, prečo ma Fico neznáša

V uplynulom roku zohral prezident Andrej Kiska (55) dôležitú úlohu pri zostavovaní novej vlády po vražde Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice.

Brutálna poprava vyvrcholila politickou krízou a Kiska zároveň oznámil, že na rozdiel od pôvodných plánov sa z verejného života nestiahne ani po konci svojho pôsobenia vo funkcii prezidenta. Svoj zámer detailne nezverejnil. Novému Času poskytol exkluzívny rozhovor, kde hovorí nielen o budúcnosti, spolupráci s novým premiérom, ale aj o vlastných kauzách, ktoré ho sprevádzajú.

Prečo sa otvorene nevyjadríte, či budete zakladať stranu, alebo budete s niekým len spolupracovať?

- Keď sa ma to ľudia po Slovensku pýtajú, tak vždy hovorím: „Ešte neviem, čo idem presne robiť, ale jedno viem sľúbiť - spravím všetko pre to, čo je v mojich silách, aby nová vláda bola slušná a spravodlivá.“ Dnes nikto odo mňa ako prezidenta neočakáva, že budem zakladať politickú stranu. Potrebujem sa sústrediť na funkciu prezidenta - šesť mesiacov je dlhá doba a ja som dal sľub, že budem bojovať za ľudí 5 rokov. Ale je pravda, že sa stretávam s ľuďmi, premýšľam a uvažujem, čo ďalej.

Ale rozumiete, že ste v ľuďoch vzbudili zvedavosť.

- Keď som povedal, že nebudem kandidovať na prezidenta, ale po skončení mandátu budem niečo v politike robiť a neodídem do konca života chytať ryby, môj výrok spustil vlnu reakcií zo strany politikov. Najhlasnejší sú tí, ktorí nemajú politický program a chcú zaujať, tak len komentujú niekoho iného a špekulujú. Často svoje neúspechy hádžu na niekoho iného. Považoval som však za férové povedať ľuďom, že neodídem a chcem stáť na začiatku novej politickej éry. To platí.

Ste teda pripravený stať sa hlavným vyzývateľom Roberta Fica v ďalších voľbách?

- Dnes som prezidentom a robím si svoju prácu.

Vo vašom prípade sa spomínajú najmä strany Progresívne Slovensko a Spolu. Sú to subjekty, ktoré považujete za nový prúd v politike, ktorý by ste vedeli zastupovať?

- Budem musieť zopakovať odpoveď, že sa sústreďujem na svoju prácu prezidenta a špekulovať o tom, čo bude, je zatiaľ zbytočné.

Vaša manželka nebola nadšená, keď ste vstupovali do politiky. Ako je na tom v súčasnosti?

- Na mojej manželke si nesmierne vážim, že má porozumenie pre to, že chcem pomáhať tejto krajine. Z politiky mala obrovský strach a ukázalo sa, že z pohľadu špiny je naozaj nepríjemné čítať rôzne vymyslené titulky v niektorých novinách urážajúce mňa aj našu rodinu. Napriek tomu mi rozumie a dáva mi podporu.

Máte jej podporu aj v tom, že zostanete aktívny v politike?

- Tak, ako som povedal, chcem pomôcť zmeniť štýl vládnutia, v tom ma podporuje.

Čo vám povedala, keď ste jej oznámili túto zmenu?

- Boli sme sami dvaja a pozerali sme sa na more. Ona vedela, že sa zaoberám otázkou, čo bude po 15. júni 2019, keď skončím ako prezident. Hovoril som jej o tom, že chcem, aby sme Slovensko posunuli ešte ďalej. Smutne sa pousmiala a povedala: Rozumiem ti.

Povedali ste, že tento rok možno porovnať s rokom 1998 a koncom Mečiara. Expremiér Fico zareagoval, že to je absurdné prirovnanie a on len prijal osobné rozhodnutie. Ako vnímate jeho slová?

- Pred rokom nikto neočakával, že sa môže udiať niečo také hrozné ako objednávka vraždy dvoch mladých ľudí, ktorá vyhnala do ulíc desiatky tisíc občanov Slovenska. Pre moderné Slovensko to bolo jedno z najťažších období jeho existencie. V uliciach boli desaťtisíce ľudí tak ako v roku 1989. Ľudia znovu ukázali, ako si Slovensko predstavujú. Povedali to slušne, dostatočne nahlas a jasne. Zároveň ukázali, kto tieto hodnoty slušného Slovenska nezastupuje. Na záver odstúpili premiér, kontroverzný minister vnútra, policajný prezident. Všetci si pamätáme, že v roku 1998 skončila tiež dlhá éra jedného človeka Vladimíra Mečiara a tiež tomu predchádzali demonštrácie.

Čo si ale myslíte o tom, že Fico to odmieta?

- Ide čas Vianoc a ja som sa nedávno vrátil z Vatikánu od Svätého Otca Františka, ktorý má veľmi výstižné slová o moci - hovorí, že ten, kto má moc, musí mať pokoru. Čím viac moci má, tým väčšiu by mal mať pokoru, pretože keď ju nemá, tak moc najskôr zničí jeho samého a potom aj ľudí, ktorí sú okolo neho.

Fico sa niekoľkokrát vyjadril, že nikam neodchádza. Viete si predstaviť, že by sa vrátil na premiérsku funkciu?

- Sme demokratická krajina, udiať sa môže všetko. Je ale pravdou, že ľudia chcú slušné a spravodlivé Slovensko. Odvtedy boli komunálne voľby - a voliči na mnohých miestach ukázali, že chcú slušné Slovensko. Ľudia sú unavení z hádok a nenávisti, ktorú niektorí poslanci stále živia, lebo nevedia inak zaujať. Sú z toho znechutení. Vďaka tomu večnému hádzaniu špiny potom rastie extrémizmus. Nádej, že Slovensko napriek tomu pôjde slušným smerom, je však veľká.

Čo by znamenal návrat Roberta Fica do premiérskej funkcie?

- Je to hypotetická otázka a ja môžem len vyjadriť moju vieru v to, že občania na Slovensku vo voľbách jasne ukážu, že chcú žiť v proeurópskej, modernej krajine, kde funguje spravodlivosť.