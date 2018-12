Basketbalista sa zaradil medzi legendy: Stanislav Kropilák sa dočkal veľkej pocty

Športovou legendou roka 2018 sa stal bývalý výborný basketbalista Stanislav Kropilák (63). Počas svojej bohatej kariéry účinkoval v rôznych európskych kluboch a predstavil sa aj na olympijských hrách.

Kropilák sa už pred časom stal slovenským basketbalistom 20. storočia a minulý rok bol zaradený do siene slávy slovenského basketbalu. Teraz sa dočkal aj ďalšej veľkej pocty.

ŠPORTOVÁ LEGENDA 2018

STANISLAV KROPILÁK, nar. 10. 6. 1955 v Kremnici, vysoký 208 cm.

Účastník dvoch OH - 1976 a 1980; dvoch MS - 1978 a 1982; sedem ráz hral na ME - od roku 1975 do 1987, pričom v Stuttgarte 1985 získal striebro a na dvoch ME bronz - v Liége 1977 a v Prahe 1981. Člen výberu Európy bol 15-krát.

Hral za Sláviu SVŠT, Inter Slovnaft (štvornásobný čs. majster 1979, 1980, 1983 a 1985) a RH Pardubice (čs. majster 1984). V zahraničí od roku 1985 pôsobil v belgických mestách Fleurus, Charleroi, Namur, Gilly a v luxemburskom Steinseli. Na Slovensko sa vrátil v roku 1996, bol generálny manažér BK Inter Bratislava, člen výkonného výboru SOV, poslanec NR SR, teraz je prezident BK Inter Bratislava.

Je držiteľ titulu najlepší slovenský basketbalista 20. storočia, za najlepšieho basketbalistu Československa ho vyhlásili 5-krát (v rokoch 1979, 1980, 1982, 1983, 1985) a za najlepšieho basketbalistu Slovenska 10-krát (bez prestávky v rokoch 1975 - 1984).