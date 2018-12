Futbalista Bénes potrebuje v zápasoch viac priestoru: Odíde Slovák z bundesligy?

Slovenský futbalista László Bénes sa dočkal svojho premiérového štartu v tohtoročnej edícii nemeckej I. bundesligy až počas uplynulého víkendu.

Vtedy mu dal tréner Dieter Hecking príležitosť na záverečnú necelú polhodinu súboja Borussie Mönchengladbach na pôde Hoffenheimu (0:0). V minulej sezóne nastúpil 21-ročný rodák z Dunajskej Stredy za svojho zamestnávateľa v dvoch stretnutiach, keďže takmer celý čas bol mimo hry pre viaceré zranenia. Už niekoľko mesiacov je v poriadku, no príležitosti v najvyššej nemeckej súťaži však neprichádzajú.

"Som rád, že som konečne nastúpil. Pravda však je, že chcem hrať viac. Pre futbalistu sú najdôležitejšie dve veci: aby bol zdravý a aby hrával. Ja som od leta už úplne v poriadku, trénujem naplno. Uvidíme, či a kedy pribudnú ďalšie minúty v bundeslige,“ povedal Bénes v rozhovore pre Denník Šport.

Štatistické údaje hovoria jasnou rečou - od mája 2017 absolvoval bývalý hráč MŠK Žilina len 63 bundesligových minút v troch dueloch. Preto slovenský stredopoliar čoraz viac zvažuje možnosť hosťovania v inom klube. "Tento variant pripustil aj môj manažér Karol Csontó. Uvidíme, čo prinesie posledný zápas jesene v piatok v Dortmunde s Borussiou. Pred stretnutím nechcem mať v hlave veci ohľadom prípadnej zmeny, po ňom bude dosť času na rôzne úvahy," vysvetlil Bénes.

Jeho tímu sa v aktuálnej sezóne darí a s 33 bodmi je na priebežnom druhom mieste v tabuľke súťaže so šesťbodovým mankom práve za jeho najbližším súperom z Dortmundu. Pre Bénesa je však základom hrať, čo sa mu nedarí a preto sa šepká o jeho návrate na Slovensko, keď v rokoch 2015 a 2016 nastupoval za "šošonov". Túto možnosť však mladý futbalista vylúčil. "Na sto percent sa teraz nevrátim na Slovensko. To je jediné, čo môžem v tejto chvíli potvrdiť. Ideálne by bolo zostať v I. bundeslige, ale ktovie, ako sa to napokon skončí. Možno nikam neodídem,“ zdôraznil.