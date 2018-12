Cibulková sebavedomo o budúcnosti: Chcem sa v rebríčku dostať tam, kam podľa mňa patrím

Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa rozhodla spojiť svoje meno s akadémiou Love4Tennis. Bývalá svetová štvorka chce aktívne pomôcť pri výchove mladých talentov.

Zároveň má záujem odovzdávať im skúsenosti, ktoré získala počas aktívnej kariéry.Verím, že sa nám podarí vychovať čo najviac talentov a vybudujeme niečo väčšie. Som rada, že sa budem môcť aktívne zapojiť do celého procesu," povedala na piatkovej tlačovej konferencii slovenská jednotka, ktorá sa už teší na novú sezónu.

S prípravou na rok 2019 vyslovila veľkú spokojnosť. "S trénerom Maťom Liptákom sme trochu zredukovali tréningy. Mali sme trochu inú tenisovú i kondičnú schému. Bolo to naozaj super, cítim, že príprava mi veľmi veľa dala. Išli sme hlavne na kvalitu, nie na kvantitu. Nechcem hovoriť dopredu o tom, aká je moja forma. Uvidíme, ako to zvládnem a či dobré výkony, ktoré som podávala na tréningoch, zopakujem aj na turnajoch. Je to pre mňa veľká výzva, veľmi sa na to teším. V prvej polovici roka nemusím obhajovať veľa bodov, tam by som chcela niečo nazbierať," uviedla Cibulková pre TASR.

V porovnaní s predchádzajúcimi sezónami plánuje absolvovať menej turnajov. "Už vlani sme chceli zvoliť túto stratégiu, zastavili ma však zranenia, pre ktoré som musela vynechať veľké turnaje v Indian Wells, Miami, Montreale i v Cincinnati. Mojím hlavným cieľom v novej sezóne je uhrať do Wimbledonu nejaký dobrý výsledok a zdvihnúť si renking, aby som sa v rebríčku dostala tam, kam podľa mňa patrím."