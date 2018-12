Nový tréner Man United chce pomôcť hráčom: Nikto nestrávil na lavičke toľko času, ako ja

Bývalý nórsky futbalista Ole Gunnar Solskjaer povedie ako dočasný kouč Manchestru United svojich zverencov už v stredajšom zápase na pôde Cardiffu City.

Angažmán dostal v stredu, keď deň predtým ukončili "červení diabli" spoluprácu s Josém Mourinhom. Štyridsaťpäťročného rodáka z Kristiansundu vymenovali za náhradného trénera do konca aktuálnej sezóny, ako však sám priznal, na svojej prvej oficiálnej tlačovej konferencii, v pozícii by zotrval aj dlhšiu dobu.

"Nepremýšľal som dvakrát, keď mi klub ponúkol príležitosť ako hráčovi a podobné privilégium je to pre mňa aj teraz. Rozumiem, že veľa koučov by chcelo byť natrvalo pri kormidle tohto tímu a sám som jedným z nich, o tomto sme však zatiaľ nehovorili. Som tu, aby som tímu pomohol na pár mesiacov," povedal Solskjaer, ktorý by sa mal v júni 2019 vrátiť na Molde FK.

Na Old Trafforde pôsobil Nór ako hráč v rokoch 1996 - 2007. Podľa svojich slov sa veľa naučil od Sira Alexa Fergusona, ktorý v tom čase viedol tím z Manchestru. "Mal som toho najlepšieho trénera na svete, od ktorého som sa naučil, ako pristupovať k ľuďom. Mojou prácou je pomôcť všetkým hráčom a dať im príležitosť ukázať sa. Každý z nich chce byť súčasťou tohto klubu. Všetko je o komunikácii a určite sa budem podrobne rozprávať aj s hráčmi, ktorí neodstávajú príliš veľa herných príležitostí. Viem totiž, ako sa cítia. Myslím si, že nik iný nestrávil na lavičke náhradníkov toľko času čo ja," zažartoval niekdajší útočník, ktorý za "červených diablov" odohral za 11 rokov 235 ligových stretnutí.

Solskjaer sa vyjadril aj k možným zimným prestupom, ktoré však podrobne nekomentoval. "Klub má svojich skautov a určite aj vyhliadnutých niektorých hráčov, ale o tom sme sa nerozprávali. Mojou prácou je dať aktuálnym futbalistom v tíme príležitosť hrať," povedal Nór. Mužstvo preberá v čase, kedy sa nachádza na 6. mieste s 26 nazbieranými bodmi a má priepastný odstup 19 bodov na vedúci Liverpool. Pri otázke, či sa chce s Manchestrom umiestniť v top 4, Solskjaer dodal: "Chcem, aby hráči pochopili, že musia fungovať ako tím. Budeme hrať o čo najlepšie výsledky a uvidíme, koľko bodov nazbierame."