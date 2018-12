Je toto najbizarnejší hetrik v histórii NHL? Útočník Winnipegu mal neskutočné šťastie

Hokejový útočník Nikolaj Ehlers v službách tímu NHL Winnipegu Jets zaznamenal v zápase proti San Jose Sharks hetrik. To je samozrejme veľký úspech, avšak samotné góly boli z kategórie šťastných.

Pri prvom z troch gólov sa dánsky útočník dostal k puku po odraze od zadného mantinelu, keď brankár súpera opustil svoje miesto a Ehlers mal tak jednoduchú prácu. Pri druhom góle mu zase vypracoval perfektnú príležitosť spoluhráč, ktorý sa obtočil okolo brány, stiahol na seba obrancov aj brankára a nahral Ehlersovi. Ten potom opäť strieľal už do prázdnej brány.

Pri zavŕšení trojgólového predstavenia puk vlastne ani neskončil v sieti. San Jose odvolalo brankára a počas tohto power play sa dostal Ehlers do úniku a zakončoval by do odkrytej brány. Bol však faulovaný a tým pádom zastavený. Hlavný rozhodca napriek tomu nariadil takzvaný automatický gól, ktorý pravidlá NHL v tejto situácii povoľujú.