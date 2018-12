Vlak vrazil do autobusu so školákmi: Zahynulo päť ľudí

Päť ľudí zahynulo v piatok v južnom Srbsku, keď tam vlak na priecestí vrazil do autobusu vezúceho prevažne žiakov strednej školy.

Ďalších 26 osôb utrpelo zranenia, informovala s odvolaním sa na miestne úrady agentúra AP. K zrážke došlo ráno okolo 07.30 h v dedine Donje Medjurovo pri meste Niš, uviedla polícia. Jej vyhlásenie uvádzalo ešte tri obete na životoch, miestni predstavitelia však neskôr potvrdili, že dvaja ľudia zomreli v nemocnici.

Lekári v meste Niš uviedli, že niektoré z detí majú zranenia ohrozujúce život. Do nemocnice už prišli príbuzní zranených, čakajúci na ďalšie informácie.

Srbská štátna televízia informovala, že autobus viezol miestne deti do školy. Videonahrávka z miesta nehody ukazuje, že pri náraze sa autobus prakticky roztrhol napoly, pričom časť vlaku skončila mimo koľají. "Keď som počul veľký tresk, vedel som, že je to zlé," povedal svedok Stevan Jocič. "Autobus bol v strede rozťatý, cestujúci vnútri, všetko deti zo strednej školy. Bolo to hrozné."