Osudy hercov z Mrázika vôbec neboli rozprávkové: Jeden skončil za mrežami, druhá v zabudnutí

„Je ti teplo, dievčatko?“ Kto by nepoznal túto vetu, ktorá v našich končinách preslávila ruskú rozprávku Mrázik! Ani tieto Vianoce nechýba v ponuke televízií.

Aj keď má film už takmer 55 rokov a mohli by sme si myslieť, že už všetko o jeho vzniku vieme, stále sa objavujú nové pikošky zo zákulisia z čias nakrúcania. Spoznajte skutočné osudy hercov z Mrázika!

Alexander Chvyľa († 71): Filmový Mrázik si užíval slávu

Filmový Mrázik si aj v skutočnom živote užíval moc a slávu. Jeho výstup na herecký Olymp síce nebol jednoduchý, ale vďaka veľkému odhodlaniu a neskutočnej drine jeho talent nezostal nepovšimnutý.

O hereckej kariére Alexander Chvyľa sníval už od detstva plného odriekania a chudoby, ktoré strávil na Ukrajine. Pochádzal z piatich súrodencov a ako najstarší syn musel pomáhať mame. O otca totiž prišiel, keď mal iba dva roky. Neustále finančné ťažkosti prinútili budúceho herca vyskúšať si veľa povolaní: pracoval ako asistent, robotník, ale aj účtovník. Vtedy však ešte používal iné priezvisko - Bressem, za ktoré vďačil otcovi, potomkovi po jednom zo švédskych vojakov z armády kráľa Karola XII.

Škandál s priezviskom

Vďaka jeho mužnému výzoru a hlasu režiséri príťažlivého Alexandra obsadzovali najmä do úloh hrdinov. Spolu s popularitou však prišiel večný spoločník úspechu - závistlivci, ktorým prekážalo jeho švédske priezvisko. Donášači tajnej služby NKVD v Kyjeve nelenili a robili všetko preto, aby sa herec presťahoval do Moskvy. Povrávalo sa však aj to, že skutočným dôvodom jeho úteku do hlavného mesta Sovietskeho zväzu bol románik s herečkou Emmou Cesarovou. Milenci svoj vzťah starostlivo tajili, pretože Chvyľa bol vtedy ženatý a Emma sa stretávala s veľmi vplyvným úradníkom. A keď sa ten dozvedel o zrade svojej milovanej, chcel sa po­mstiť jej milencovi a využil všetok svoj vplyv, aby úspešnému súperovi zabránil točiť filmy. Chvyľa dostal stopku vo všetkých ukrajinských filmových štúdiách. O jeho súkromí sa toho veľa nevie. Chvyľa nikdy nerozprával o vzťahu so žiadnou ženou. Vie sa len to, že jeho manželkou bola Anna Timofejeva, s ktorou mal jedinú dcéru Inessu.

Práca snov

Šťastie stálo pri hercovi aj v Moskve, kde si ho všimol filmový rozprávkar Alexander Rou, ktorý ho obsadil do úlohy spravodlivého sivovlasého deduška Mrázika. „Vždy bol mrzutý a šomral si popod nos,“ spomínal pomocný režisér. „Mne sa Chvyľa zdal ako skutočný dedo Mráz. Bol to milý mohutný muž a bral ma ako svoju vnučku,“ povedala filmová Nastenka v podaní Natalje Sedychovej.

Premiéra filmu Mrázik bola 24. marca 1965 len pár mesiacov pred hercovými 60. narodeninami. Až po nej sa z Chvyľu stala skutočná celebrita a dostal ponuku, ktorá sa neodmieta. Keď sovietski papaláši videli Mrázika v kine, vyhlásili: „Najlepší dedo Mráz sa našiel!“ A Chvyľa dostal prácu snov - stal sa z neho oficiálny sovietsky dedo Mráz! Vydržal to robiť úctyhodných 15 rokov. Žiadna detská kremeľská besiedka sa nezaobišla bez hlavného deda Mráza v podaní Chvyľu. Milovali ho deti aj dospelí. Vďaka tomu si herec užíval aj nemalé výhody. Všade ho rozvážalo auto s osobným šoférom a jeho kostým šitý na mieru stál toľko čo ojazdená Volga.

Samotná sviatočná šou, v ktorej herec hral prvé husle, sa nakrúcala na záznam, čiže všetko nežiaduce sa mohlo vystrihnúť. A veru bolo čo vystrihovať! Keď­že Chvyľa sa pre svoj pokročilý vek nevedel skamarátiť s vtedajšou pokročilou technikou, často zabúdal vypnúť mikrofón a v zákulisí neustále frflal na neprimerané požiadavky papalášov alebo na organizáciu besiedky, čo počulo celé obecenstvo. Napriek tomu mal Mrázik kúzelný život, veď ako kremeľský dedo Mráz mesačne zarobil astronomických 800 rubľov! Len pre informáciu, bežný plat sa vtedy pohyboval v rozmedzí od 120 do 180 rubľov.

Eduard Izotov († 66): Ivan skončil za mrežami

Herecký predstaviteľ Ivana sa dal prevalcovať slávou, ale dostal od života drsnú facku, z ktorej sa už nevedel spamätať. V čase najväčšej slávy Eduarda Izotova. Manželia totiž zatúžili po chate, ale chýbala im hotovosť. Podľa vtedajších sovietskych zákonov sa niečo také vnímalo ako finančný podvod, za čo dvojici naparili 3 roky basy. Na slobodu ich prepustili po dva a pol roku za dobré správanie, no nálepka vekslákov ich prenasledovala ešte veľmi dlho. Navyše pobyt vo väzení Izotovovi podlomil zdravie. Až päťkrát prekonal porážku, postupne strácal pamäť a nakoniec zostal pripútaný na lôžko. Posledné mesiace života prežil v psychiatrickej liečebni. Vtedy už nerozprával a nikoho nespoznával.

Natalja Sedychová (70): Nastenka v živote nezažiarila

Kým na obrazovke krásna Nastenka prežívala čarovný príbeh, život herečky nebol prechádzkou ružovou záhradou. Absolventku baletnej školy siV Mrázikovi dostala aj svoj prvý bozk od narcistického Ivana, ktorého stvárnil Eduard Izotov. Herečka neskôr priznala, že najšťastnejšie obdobie svojho života prežívala práve počas nakrúcania rozprávkového príbehu. Okrem Mrázika natočila ešte pár filmov a neskôr sa venovala iba baletu.

Ako profesionálna baletná tanečnica urobila kariéru v Boľšom teátri, kde tancovala po boku Maje Pliseckej či Marisa Liepu. V súkromí však toľko šťastia nemala. Jej manželom bol hudobný skladateľ Viktor Lebedev, s ktorým má syna Alexeja, ale profesionálna realizácia bola pre ňu dôležitejšia a balet napokon zničil rodinu. Potom vystriedala niekoľko milencov, mala dokonca i násilného partnera, čo jej zabezpečilo povesť kontroverznej hviezdičky. Jej syn žije s otcom v Petrohrade a Natalja pôsobí v divadle a občas sa objaví v nejakom filme.