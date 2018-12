Španielsky futbalista pripravil svojej prsatej ex-priateľke prekvapenie: Poriadne drahá pomsta!

Sumu, ktorá našincovi vyráža dych, neľutuje. Bol pripravený dať viac len, aby sa pomstil. Všetko vymyslel a zrealizoval futbalista Paris SG Jesé Rodríguez (25), aby sa pomstil svojej ex.

Španielsky futbalista zrejme ťažko nesie rozchod s vnadnou kráskou, keď pripravil takúto pomstu. A čo vlastne urobil?

Jesé naposielal esemesky za 5 000 eur do známej reality šou len, aby z nej vypadla jeho bývalka. Esemesky za spomínanú sumu stačili na to, aby Aurah Ruiz skončila v španielskej edícii šou Big Brother VIP. Hráč francúzskeho majstra nič neprezradil, ale za to sa na sociálnych sieťach s touto akciou pochválil jeden kamarát, ktorého zainteresoval do svojej pomsty. Pri pohľade na sexicu Auruh mnohí chlapi chápu, že Jesé Rodríguez rozchod ešte stále nestrávil...